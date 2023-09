Red Bull-topman Marko door het stof na beledigende uitspraak over Pérez

Helmut Marko heeft zich vrijdag verontschuldigd voor zijn uitlatingen over Sergio Pérez. De Red Bull Racing-topman zei eerder deze week dat de wisselvallige prestaties van zijn coureur te maken hebben met zijn Zuid-Amerikaanse achtergrond.

"Hij is Zuid-Amerikaans en gewoon niet zo volledig gefocust in zijn hoofd als Max Verstappen of Sebastian Vettel", vertelde de tachtigjarige Marko in een programma op de Oostenrijkse zender ServusTV.

Naar aanleiding van die opmerking barstte een storm van kritiek los op Marko, die eerder al stelde dat zijn uitspraken niet handig waren. Op de website van ServusTV heeft hij nu uitgebreider gereageerd op zijn uitspraken.

"Ik wil mij verontschuldigen voor mijn beledigende opmerking", schrijft Marko. "Ik wil duidelijk maken dat ik niet vind dat we kunnen generaliseren over de mensen van welk land dan ook, van welk ras dan ook en van welke etniciteit dan ook. Ik probeerde duidelijk te maken dat Checo (Sergio Pérez, red.) dit jaar fluctueert in zijn prestaties, maar het was verkeerd om dit toe te schrijven aan zijn culturele achtergrond."

Pérez rijdt sinds 2021 voor Red Bull, maar heeft het dit jaar lastig. De Mexicaan won vroeg in het jaar weliswaar twee Grands Prix, maar komt niet in de buurt van de prestaties van zijn teamgenoot Max Verstappen. Afgelopen weekend finishte hij als tweede in de Grand Prix van Italië, achter Verstappen.