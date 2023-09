Sainz op straat in Milaan beroofd van duur horloge na Grand Prix van Italië

Delen via E-mail

Carlos Sainz is na de Grand Prix van Italië op zondag in Milaan op straat beroofd. De drie daders gingen er met zijn horloge vandoor, maar werden kort daarop opgepakt.

Het is niet de eerste keer dat een Ferrari-coureur in Italië wordt beroofd van zijn horloge. Charles Leclerc overkwam hetzelfde in april vorig jaar rond de Grand Prix van Emilia-Romagna.