Max Verstappen won in Monza zijn tiende Grand Prix op rij. Hoe groots is deze prestatie?

"Zo'n perfecte reeks van tien overwinningen neerzetten is ongekend. Een foutje is zo gemaakt. Dan doel ik niet alleen op Verstappen, maar op de gehele Red Bull Racing-organisatie en het runnen van de auto. Verstappen spreekt voor zich, want dat zien we iedere zondagmiddag weer. Maar ook achter de schermen presteert iedereen op de top van zijn kunnen en laat niemand een steekje vallen, zo lijkt het."

"Monza blijft op mechanisch gebied altijd een lastige race voor de teams. Op geen enkel ander circuit wordt zo lang vol gas gereden. Daarnaast was het er ook weer warm. Het was dan ook niet voor niets dat Lambiase, de engineer van Verstappen, hem vroeg om meer afstand te nemen tot Gasly aan het einde van de race."

Kan je uitleggen waarom het voor Verstappen zo lastig was om Carlos Sainz voorbij te komen in de openingsfase?

"Ferrari reed dit weekend minder downforce dan Red Bull. Dat heeft als voordeel dat je op de rechte stukken minder luchtweerstand hebt en daar dus sneller gaat, maar op Monza als grootste nadeel dat je banden sneller slijten. Minder downforce werkt overal in door. Je gaat niet alleen minder hard door de bochten, maar daar ook sneller door glijden."

"Ook bij het remmen heb je minder grip en sneller last van slip. Dan praat ik niet over blokkerende wielen maar over dat je sneller gaat glijden, wat voor meer slijtage zorgt. In de kwalificatie en als banden nieuw zijn kom je nog weg met minder downforce, omdat nieuwe banden dat gebrek aan grip een soort van maskeren. Als ze ouder worden, dan krijg je het natuurlijk lastig."

"Verstappen moest dus strategisch en geduldig zijn in de beginfase. Hoewel het met deze auto's gemakkelijker volgen is, verlies je nog steeds behoorlijk wat downforce als je dicht op een andere auto rijdt. Er was dus ook een risico dat hij zelf zijn linkervoorband kapot zou rijden als hij constant te dicht op Sainz zou zitten."

"Het was een dunne lijn voor Verstappen: genoeg afstand houden om zelf je banden heel te houden, maar tegelijkertijd het gevaar van achteren van Leclerc onder controle houden. Vergeet ook niet dat door de kleine achtervleugels die gebruikt worden in Monza, het DRS-effect ook een stuk kleiner is."

"Toen Sainz' banden er op een gegeven moment aan gingen, zag je dat Verstappen meer druk kon zetten. Als je alles in ogenschouw neemt, is het dus eigenlijk geen verrassing dat hij juist bij het uitaccelereren van de eerste chicane voorbijging aan Sainz in plaats van op het lange rechte stuk. Dat is de meest effectieve en tevens minst risicovolle manier om in te halen, want als je dat probeert bij het aanremmen, kan het nog weleens tot contact leiden. Verstappen benutte op dat moment de sterke punten van zijn auto volledig."

Zou jij als Ferrari-teambaas teamorders hebben uitgedeeld tijdens dat gevecht tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz?

"Nee. Alhoewel... Het moment dat Leclerc met twee blokkerende voorwielen op de eerste bocht aankwam, moet wel voor nerveuze blikken hebben gezorgd. Twee dusdanig blokkerende wielen betekent toch een kort moment van controleverlies bij een coureur."

"Coureurs zijn zich ervan bewust dat contact tussen teamgenoten onacceptabel is. Je zag bijvoorbeeld ook dat Sainz veel minder agressief verdedigde tegen Leclerc dan tegen Verstappen. Het was mooi om te zien en goede reclame voor de sport."

"Wat betreft de interne strijd binnen de teams, teamgenoten en manier waarop bepaalde beslissingen worden genomen, herinneren we ons allemaal nog wel de fameuze woorden: 'Valtteri, it's James'. En ook hoe het er bij Ferrari in de glorietijden van Schumacher aan toeging. Dit is allemaal onderdeel van de sport."

Hoe kijk je naar de uitlatingen van Toto Wolff? Toont hij zich een slecht verliezer?

"Ik vraag me vooral af wat hij ermee bereikt en ik vind het eigenlijk ook een beetje zonde, want daarmee doet hij wellicht ongewild ook afbreuk aan de bijzondere prestaties van zijn eigen coureur, Lewis Hamilton. De records die hij heeft neergezet zijn ook monumentaal en ontzettend bijzondere statistieken."

Tot slot, zie jij het gebeuren dat Verstappen gewoon alle resterende races gaat winnen dit jaar?