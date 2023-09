Rivaliteit is een mooi fenomeen in de sportwereld, met steekjes onder water als middel om bij concurrenten onder de huid te kruipen. Loze opmerkingen om de prestaties van een ander te devalueren, schaden vooral de eigen reputatie. En toch doen Toto Wolff en Lewis Hamilton aan dat laatste.

De zondag in het Italiaanse Monza had volledig om de geweldige tiendelige zegereeks van Max Verstappen moeten draaien. De Nederlander is momenteel onverslaanbaar in de Formule 1, een uiterst competitieve wereld waarin veel bij winnen komt kijken.

Veel coureurs winnen überhaupt nooit een Grand Prix, maar Verstappen rijgt ze op knappe wijze aaneen. Dat verdient alleen maar lof.

Een deel van de aandacht ging echter naar Mercedes-teambaas Wolff, die de recordreeks van Verstappen afdeed als "iets voor Wikipedia, en dat leest toch niemand". Tien minuten later zei de Oostenrijker het nog een keer, dus het was een vast stokpaardje om mee uit te delen.

1:27 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen schrijft historie met tiende GP-zege op rij

Reputatie blijft kleven

Wolff heeft al niet de beste reputatie buiten het Mercedes-kamp, laat staan in Nederland. Zijn 'No Michael, no-tirade' in Abu Dhabi '21 blijft voer voor grappen en grollen. Terwijl zijn boosheid op dat moment best te begrijpen was. Los van gelijk of ongelijk, in een uiterst felle titelstrijd horen emoties erbij. Was de situatie omgedraaid, dan had zijn tegenpool Christian Horner van Red Bull niet anders gereageerd.

Het lastige van een reputatie is alleen dat het kleeft. Vooroordelen komen op gang, en het zorgt er vaak voor dat uitspraken en acties hoe dan ook verkeerd worden uitgelegd.

Dat gebeurde vaak bij Wolff, het gebeurt ook bij Hamilton. Of het lang samenwerkende duo zich daar druk om maakt is vraag twee, maar Mercedes heeft ook veel sponsoren die opzoek zijn naar positieve aandacht. Dus een goede reputatie is daarbij een pré.

Woorden vanuit een positie van zwakte

Bij Mercedes werken dan ook slimme mensen die zich met de communicatie bezighouden. Die zijn betrokken bij een interview van Hamilton, waarin de zevenvoudig wereldkampioen stelt dat hij sterkere teamgenoten heeft gehad, "waar Verstappen het nooit tegen op heeft hoeven nemen". Het is de moeite niet eens waard om je af te vragen of het waar is. Hoe de vraag wordt gesteld is ook irrelevant. Hamilton gaat over zijn eigen antwoorden en dit komt er uit.

Hij meent het ongetwijfeld ook, maar met 38 jaar en een lange loopbaan in de Formule 1 weet de Brit hoe die woorden worden opgepakt. Toch spreekt hij ze uit, en toch grijpt de communicatie-afdeling niet in.

Daar beseft blijkbaar niemand dat Mercedes al ruim anderhalf jaar achter de feiten aanloopt. Of dat de woorden richting Red Bull niet uit een positie van kracht komen, maar vanuit een positie van zwakte. En dat het dan nogal kinderachtig overkomt om een succesvolle concurrent te devalueren.

Dit geldt nog steeds als Verstappen jaren geleden iets soortgelijks over Hamilton zou hebben gezegd. Als zevenvoudig wereldkampioen kun je daar zeker op dit moment ook bovenstaan, maar zondag zei hij in een reactie op Verstappens record "niets om statistieken te geven". Natuurlijk.

Red Bull viert de dubbelzege en tiende overwinning op rij van Verstappen in Monza. Foto: Getty Images

Het moment om de kaken op elkaar te houden

Verstappen zelf haalde zich de schouders erover op, en stelde zaterdag lachend dat Hamilton een beetje jaloers is. Kijkend naar de zegereeks van de WK-leider kun je de woorden van de Brit inderdaad alleen maar zo uitleggen. Sinds de laatste zege van Hamilton won Verstappen 28 keer. Dan is het niet om het moment om uit te delen, maar om te incasseren, de kaken op elkaar te houden en je op jezelf te focussen. Zoals ze bij Ferrari bijvoorbeeld wel doen.

Uitgerekend Mercedes, dat weet hoe moeilijk het is om heel lang dominant te zijn, en daar ontzettend trots op is, zou respect moeten hebben voor een concurrent die hetzelfde lukt.

Maar Wolff en Hamilton kiezen voor eigen doelpunten. Het rechtvaardigt de vraag of het een bewuste communicatiestrategie is, of dat de frustraties zo diep zitten dat er maar wat wordt geroepen als Red Bull en Verstappen ter sprake komen. Dit is de steekjes over en weer die bij een normale rivaliteit horen, en waaraan Horner en Helmut Marko zich ook schuldig maken, namelijk allang ontgroeid. Blijkbaar vinden ze het bij Mercedes allemaal niet zo bijzonder is wat Verstappen doet. "Dat denken ze echt", stelde de Limburger zaterdag verontwaardigd.

Steek de energie in de eigen auto

Het Red Bull-kamp liet zich zondag bij monde van Horner en Marko nadrukkelijk niet in een verdere woordenstrijd trekken. Maar Horner erkende wel dat het om de prestaties van Verstappen zou moeten gaan, en dat niemand daar de glans van kan afhalen.