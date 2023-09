Sainz en Leclerc duelleren stevig in Monza: 'Dit is waar racen om draait'

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc vochten zondag bij de Grand Prix van Italië rondenlang met elkaar en zochten daarbij allebei de limiet op. De thuisrijders kijken met een goed gevoel terug op hun stevige duels.

"Zulke zware races als vandaag maak je niet vaak mee", zei Sainz, die achter winnaar Max Verstappen en Sergio Pérez als derde over de finish kwam. "Ik moest ontzettend hard pushen om de Red Bulls achter mij te houden en daardoor had ik het tegen het eind van de race moeilijk met mijn banden. Het is altijd een eer om met Charles te kunnen vechten. We hebben echt lol gemaakt."

Sainz vertrok in Monza van pole, maar werd na vijftien rondes ingehaald door de veel snellere Verstappen. In het restant van de race ging Pérez hem ook voorbij, waarna hij Leclerc nog net achter zich kon houden.

Ook Leclerc was enthousiast over het gevecht met zijn teamgenoot. "Dit is waar racen om draait. Het doet me denken aan mijn dagen in de karts waar we continu de limiet op konden zoeken", vertelde de Monegask.

"Met Max en Checo heb ik deze gevechten al eerder gehad en nu heb ik ook geweldige duels met Carlos meegemaakt. We zochten allebei de limiet op. Het moge duidelijk zijn dat we beiden graag op het podium hadden gestaan."

Vasseur wilde geen teamorders uitdelen

Teambaas Frédéric Vasseur kon stiekem wel genieten van zijn strijdende coureurs, al keek hij wel met spanning naar het gevecht. "Er valt wat voor te zeggen dat hun gevecht misschien iets te stevig was, maar uiteindelijk hebben ze allebei de finish gehaald", zei Vasseur.

"Bovendien hebben ze gewoon het maximaal haalbare resultaat geboekt, want ik denk dat de winst buiten bereik was. Of ik twijfelde over teamorders? Ik denk niet dat dat in het belang van de sport zou zijn geweest. Daar hadden we dan naar afloop vast weer negatieve vragen over gekregen."