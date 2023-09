Record Verstappen volgens Wolff alleen leuk voor Wikipedia: 'Leest toch niemand'

Mercedes-teambaas Toto Wolff was zondag na de Grand Prix van Italië niet bepaald onder de indruk van Max Verstappen. De Nederlander zette in Monza een record neer door als eerste coureur tien races op rij te winnen.

"Ik weet niet of hij iemand is die geeft om records", zei Wolff over Verstappen tegen Sky Sports. "Maar voor mij zou zo'n record niet belangrijk zijn. Die getallen zijn vooral leuk voor op Wikipedia en dat leest verder toch niemand."

Kort na zijn interview op de Britse televisie werd Wolff in het motorhome van Mercedes opnieuw naar het record van Verstappen gevraagd. "Er is al genoeg over gezegd", vervolgde hij. "Dit soort records zijn totaal irrelevant. Dat waren ze al in de tijd dat wij goed waren. Ik zou niet eens meer weten hoeveel races wij op een rij hebben gewonnen."