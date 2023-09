Verstappen had nooit gedacht dat het mogelijk was om record Vettel te breken

Max Verstappen was zondag euforisch nadat hij in Monza zijn tiende Grand Prix-zege op rij boekte. Daarmee reed hij een tien jaar oud record van Sebastian Vettel uit de boeken.

""Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was", zei Verstappen over het verbreken van het record van Vettel. "Ik moest er hard voor werken vandaag, dat maakt het leuk. Onze snelheid was goed en we gingen goed met de banden om, maar de Ferrari’s hadden een heel hoge topsnelheid waardoor het moeilijk inhalen was."

Verstappen vertrok van de tweede plek en had het lange tijd moeilijk om polesitter Carlos Sainz voorbij te komen. De Ferrari-coureur hield rondes lang stand, maar moest zich na veertien rondes alsnog gewonnen geven. Daarna kwam de zege van Verstappen niet meer in gevaar, al had hij in de slotfase nog wel een klein technisch probleem. Sainz werd ook nog ingehaald door Sergio Pérez en finishte achter beide Red Bull-coureurs als derde.

Omdat inhalen lastig was, probeerde Verstappen Sainz in een foutje te dwingen. "Ik zag ook dat hij het moeilijk had met zijn banden en steeds begon te glijden. Ik kon er voorbij komen en heb daarna mijn eigen race gereden. Ik had nog een klein probleempje op het eind, maar gelukkig hadden we toen al een ruime marge."

Charles Leclerc eindigde na een spannend gevecht met teamgenoot Sainz als vierde. George Russell completeerde de top vijf, voor Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton (zesde), Alexander Albon (zevende), Lando Norris (achtste), Fernando Alonso (negende) en Valtteri Bottas (tiende).

Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Singapore. Daarna staat de Grand Prix van Japan op het programma, waar Verstappen waarschijnlijk zijn eerste kans gaat krijgen om de titel veilig te stellen.