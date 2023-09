Verstappen schrijft Formule 1-geschiedenis in Monza met tiende GP-zege op rij

Delen via E-mail

Met zijn tiende overwinning op rij heeft Max Verstappen zondag in het Italiaanse Monza een recordreeks neergezet. De Nederlander verschalkte Carlos Sainz voor het Ferrari-thuispubliek en reed daarna gecontroleerd naar de overwinning.

Na zijn negende zege vorige week in Zandvoort deelde Verstappen de recordreeks nog met Sebastian Vettel, maar nu mag de Limburger zichzelf recordhouder noemen.

De reeks begon met de Grand Prix van Miami op 7 mei en ging langs Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland en Italië. De volgende halte is Singapore over twee weken.

Het was een dubbelzege voor Red Bull, dat uiteindelijk zoals verwacht een snellere raceauto had dan Ferrari. Sergio Pérez werkte zich vanaf de vijfde startpositie naar plek twee op de streep. De thuisfans kregen wel een coureur op het podium in de persoon van Sainz. Leclerc moest genoegen nemen met de vierde plaats.