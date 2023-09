Vooruitblik GP Italië: Verstappen kan Ferrari-feestje verpesten

Met Carlos Sainz op poleposition wacht het circuit van Monza zondag weer een ouderwets Ferrari-feestje. Maar Max Verstappen begint de Grand Prix van Italië naast de Spanjaard op de eerste startrij en heeft normaal gesproken de snelheid om dat feestje te verpesten.

De WK-leider, die in Italië voor zijn tiende overwinning op rij gaat, had in Zandvoort nog niets te duchten van Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc. Maar op het hogesnelheidscircuit boven Milaan komt Ferrari uitstekend voor de dag.

"Ze hebben een goed weekend, ik denk dat deze baan beter bij de karakteristieken van deze auto past. Ze zijn goed met het remmen en in echte 90 gradenbochten, zoals de eerste en tweede chicane. Daar zijn ze enorm sterk", prees Verstappen zijn voornaamste concurrent voor zondag. "Dat heb je soms, op sommige circuits gaan bepaalde teams beter dan op andere."

Verstappen weet dat hij in de eerste bocht naast Sainz (die zijn plek wil behouden) en Leclerc (die ervoor wil komen) nog een heel veld achter zich heeft dat zich kan verremmen. Vaak kiest de Limburger dan wijselijk de voorzichtige aanpak, met de zekerheid dat hij de snelheid toch wel heeft. Of dat ook op Monza lukt, is nog even de vraag. "Het ligt er een beetje aan hoe de start is."

Dat de snelheid er ook dit weekend is, bleek al uit de racesimulaties op vrijdagmiddag. Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez reden daarin snellere tijden dan de Ferrari's en de andere concurrenten. Een echt lang meetmoment was er niet, omdat uitgerekend Pérez voor een rode vlag zorgde.

Ferrari heeft een kracht, maar ook een zwakte

De Ferrari-coureurs weten dus dat er een snelle Red Bull tussen hen in staat en dat Pérez vanaf plek vijf ook een bedreiging kan vormen. Ze hebben één wapen ter verdediging: de hoge topsnelheid. Sainz ging in de kwalificatie kilometers per uur harder dan Verstappen.

Er is ook een duidelijke zwakte: de snelheid van de Ferrari is meer afhankelijk van de grip in de banden, terwijl het bij Red Bull meer uit de neerwaartse kracht van de auto komt. Het rubber bij Verstappen en Pérez wordt minder belast en houdt het normaliter langer vol, waardoor Sainz en Leclerc in de problemen komen; niet alleen op de baan, maar ook strategisch. Het wordt niet makkelijk voor Ferrari om te winnen en dat besef is er ook bij de coureurs.

Eenstopper voor de hand liggend

Qua strategie lijkt een eenstopper logisch, zo vertelde Mario Isola van Pirelli. "Dat is het snelste, met een belangrijke rol voor de harde band. De vraag is of ze willen starten op medium of soft. Medium geeft je meer flexibiliteit, maar op soft heb je iets meer grip bij het wegrijden en kun je plaatsen goedmaken. Een tweestopper is lastig, omdat de pitsstraat lang is en je dus veel tijd verliest bij een pitstop."

De weergoden lijken in tegenstelling tot vorige week op Zandvoort geen grote rol te gaan spelen. Het is al dagen warm en zonnig op het circuit in Lombardije en dat is ook de voorspelling voor zondag.