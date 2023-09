Verstappen kan niets met woorden Hamilton: 'Misschien is hij een beetje jaloers'

Het is al twee jaar geleden sinds Lewis Hamilton en Max Verstappen elkaar voortdurend op het asfalt te lijf gingen, maar de woordenstrijd tussen de teams Mercedes en Red Bull laait de laatste dagen weer op, vooral door commentaar uit de Mercedes-hoek.

De laatste episode kwam op naam van Lewis Hamilton, die in een interview met Sky stelde dat hij het steevast tegen betere teamgenoten op moet nemen dan zijn oude rivaal Verstappen.

“Naar mijn mening zijn Valtteri Bottas en alle andere teamgenoten die ik heb gehad beter dan die Max heeft gehad”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen. “Jenson Button, Fernando Alonso, George Russell, Nico Rosberg”, somde hij op. “Allemaal sterke en consistente gasten, en Max heeft nooit tegen zo iemand geracet.”

Verstappen haalde na de kwalificatie op Monza zijn schouders op over de woorden van Hamilton. “Misschien is hij een beetje jaloers op mijn succes”, glimlachte de Nederlander, die de afgelopen negen races op rij heeft gewonnen.

“Dat soort uitspraken, hij roept het over zichzelf af. Hij denkt dat hij er iets mee wint, maar voor maakt het niks uit. Misschien moet hij iets verdedigen”, wees hij op de matige resultaten van Mercedes sinds begin 2022. Verstappen nam met zijn felbevochten wereldtitel in 2021 definitief de scepter over, na jaren van dominantie door Mercedes.

Teamgenoten van Max Verstappen Carlos Sainz

Daniel Ricciardo

Pierre Gasly

Alexander Albon

Sergio Pérez

'Kunnen niet met verlies omgaan'

“Ik denk dat ze heel moeilijk met verlies om kunnen gaan, wat kan als je zo veel jaren hebt gewonnen. Maar je moet ook realistisch zijn: als het er niet in zit het er niet in. Dan moet je het ook kunnen waarderen wat andere teams doen”, stelde Verstappen. Red Bull keek in de eerste jaren van Verstappens loopbaan bij het team tegen een achterstand op Mercedes aan.

“Dat hebben wij in die jaren ook gedaan. Wij zeiden toen dat we gewoon harder moesten werken. Je kunt wel blijven roepen en schreeuwen dat het allemaal niet zo bijzonder is wat wij nu doen, of wat dan ook. Dat denken ze namelijk wel. Maar je moet je gewoon met jezelf bezig houden”, besloot Verstappen stellig.

Wolff sprak zich eerder al uit over Red Bull

De nieuwe woordenstrijd volgde op uitspraken van Toto Wolff in Zandvoort, die zich openlijk verbaasde over de achterstand (1,3 seconde) die Sergio Pérez daar in de kwalificatie had op zijn teammaat Verstappen. De Oostenrijker stelde dat Red Bull waarschijnlijk de hele auto bouwt naar de wensen van Verstappen, en dat zijn teamgenoten het daarom steevast moeilijk hebben.

De Nederlander sprak dat donderdag al duidelijk tegen, en noemde het ‘bullshit comments’. Zijn invloed op het ontwerp van de auto is helemaal niet zo groot, en hij past zich simpelweg aan op wat de auto vraagt”, was zijn verklaring.