Verstappen kan goed leven met tweede plek: 'Heb veel vertrouwen in de race'

Max Verstappen was zaterdag niet teleurgesteld dat hij de poleposition voor de Grand Prix van Italië aan Carlos Sainz moest laten. De Nederlander denkt dat hij vanaf de tweede startplek nog steeds een goede kans maakt om te winnen in Monza.

"Het was heel close", zei Verstappen, die dertien duizendsten tekort kwam om Ferrari-coureur Sainz te kloppen, op een persconferentie. "We waren aan elkaar gewaagd. Vrijdag was het voor ons nog best lastig, maar we zijn sterk teruggekomen."