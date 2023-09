Sainz verslaat Verstappen nipt in strijd om poleposition op Monza

Carlos Sainz begint de Grand Prix van Italië zondag van poleposition. De Spanjaard was voor het eigen Ferrari-thuispubliek in Monza nipt sneller dan WK-leider Max Verstappen. Teamgenoot Charles Leclerc reed de derde tijd.

Sainz ging in een spannend slot van de kwalificatie op de valreep met 0,013 seconde verschil onder de tijd van Verstappen door. Dit zorgde voor een grote vreugdekreet van het Italiaanse publiek. Dat deden de tifosi ook al toen Leclerc kort daarvoor de snelste tijd klokte, maar zijn teamgenoot en Verstappen gingen daarachter nog sneller.

Tijdens de kwalificatie liep er nog een onderzoek naar de beide Ferrari-coureurs, omdat ze een te langzame ronde uit de pits reden in het eerste deel van de kwalificatie. De wedstrijdleiding besloot daar geen straf voor te geven. Volgens Sainz reed hij juist langzaam om andere coureurs niet in de weg te zitten en was het onveiliger geweest als hij sneller was gegaan.

Top tien kwalificatie 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.20,294

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,013

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,067

4. George Russell (Mercedes): +0,377

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,394

6. Alexander Albon (Williams): +0,466

7. Oscar Piastri (McLaren): +0,491

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,526

9. Lando Norris (McLaren): +0,685

10. Fernando Alonso (Aston Martin): +1,123

Derde keer geen Red Bull die pole pakt

Het was de derde keer dit seizoen dat een niet-Red Bull-coureur de snelste was in de kwalificatie. Eerder lukte Charles Leclerc dat in Baku en pakte Lewis Hamilton pole in Hongarije. In België vertrok Leclerc ook van pole, maar dat was na een gridstraf van Verstappen.

Ferrari kan goed uit de voeten met de lage downforce-afstelling die wordt gevraagd op het snelle Monza. Maar tijdens de korte racesimulaties in de tweede vrije training werd wel duidelijk dat Verstappen over een langere reeks ronden normaliter sneller is. Dat beeld was vorig jaar ook al te zien op Monza, toen Ferrari snel was over een rondje en onderdeed voor Red Bull in de race.

Mercedes, McLaren en Aston Martin deden niet mee in de strijd om poleposition, net als de als vijfde gekwalificeerde Sergio Pérez. Lewis Hamilton, die donderdag nog zijn contract met Mercedes met twee jaar verlengde, moest genoegen nemen met de achtste startplaats. Oscar Piastri en Lando Norris werden met hun McLarens respectievelijk zevende en negende.

Bandenexperiment op Monza

De teams zitten op Monza vast aan een bandenexperiment van de Formule 1. Net als in Hongarije krijgt elke coureur niet dertien, maar elf bandensets voor het weekend (drie harde, vier mediums en vier softs). Bovendien moest in Q1 de harde band, in Q2 de mediumband en in Q3 de softband worden gebruikt.