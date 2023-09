Sainz nipt sneller dan Verstappen in slottraining op Monza

Max Verstappen heeft zaterdagochtend de tweede tijd gereden in de laatste training voor de Grand Prix van Italië. Ferrari-coureur Carlos Sainz was voor het Italiaanse thuispubliek de snelste op Monza.

Sainz klokte een snelste tijd van 1.20,912 op het hogesnelheidscircuit. Verstappen was in zijn Red Bull 0,086 seconden langzamer dan de Spanjaard en werd tweede.

Charles Leclerc was in de andere Ferrari nog sneller onderweg, maar moest zijn ronde afbreken. De Monegask ging in zijn eerste poging tot een kwalificatiesimulatie op de softbanden met twee wielen door het grind en werd uiteindelijk vierde.

Lewis Hamilton zat daar nog voor met zijn Mercedes. De Brit gaf 0,574 toe op Sainz. Dat gat weet hij naar eigen zeggen niet te dichten. Fernando Alonso reed in zijn Aston Martin de vijfde tijd, gevolgd door George Russell in de tweede Mercedes.

Monza is qua afstelling het tegenovergestelde van Zandvoort, omdat het een circuit met veel lange rechte stukken en weinig bochten is. De teams hebben de grote vleugels op de auto's vervangen door de kleinste vleugels in het assortiment. Zo'n low downforce-configuratie zorgt ervoor dat andere teams beter voor de dag komen. Zo doet Ferrari het veel beter op een hogesnelheidscircuit dan op een bochtig baantje als in Zandvoort.