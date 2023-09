Norris schrikt van eigen toon op boordradio: 'Bedoel het niet zo kwaad'

Lando Norris viel tijdens de Grand Prix van Nederland op door een tirade tegen zijn team over de boordradio. De McLaren-coureur schrikt soms van zijn toon, maar vertrouwt erop dat zijn team weet dat het in het heetst van de strijd gebeurt.

"Als ik het terugluister, dan denk ik vaak dat ik mezelf weer als een idioot heb neergezet", reageerde een schuldbewuste Norris in Monza op het incident.

Terwijl het begon te regenen in de openingsfase van de race op Zandvoort, droeg zijn race-engineer Jose Manuel López de Brit op buiten te blijven. "What the fuck, ben je dom?", antwoordde Norris op felle toon.

"Ik bedoel het natuurlijk niet zo kwaad", blikte Norris terug op het moment. "Het zijn gewoon emoties als we verkeerde keuzes maken of de strategie niet goed is."

Volgens Norris klinkt hij vaak alsof hij aan het zeuren of klagen is op de radio. "Ik weet niet waarom dat is, en ik haat het. Want ik voel me altijd heel ontspannen in de auto. Als ik het dan terugluister, klink ik het tegenovergestelde."

'We houden van zijn karakter'

Volgens Norris weet zijn team dat hij het allemaal niet zo kwaad bedoelt, iets dat teambaas Andrea Stella beaamt. "Lando was natuurlijk gefrustreerd op dat moment, want hij realiseerde zich dat we een enorme kans misliepen omdat wij ons op de pitmuur misrekenden. Dat gaf hij aan, zoals kampioenen dat doen."

De Italiaanse teambaas vindt het juist fijn dat Norris erbovenop zit, ongeacht zijn toon. "We houden van zijn karakter en willen juist uitgedaagd worden door onze coureurs. Daar is onze cultuur sterk genoeg voor, we kunnen er echt wel tegen."

Stella ziet liever een coureur die er fel tegen ingaat dan een rijder die alles voor zoete koek aanneemt. "Die draagt niks bij aan de ontwikkeling van het team. Sterker nog, onze terugblik op Zandvoort was zeer constructief, en ik ben juist blij met de sfeer tussen het team en de rijders."

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft geen moeite met de toon van Norris. Foto: Getty Images

Norris wil toon misschien aanpassen

De McLaren-teambaas vindt het gevaarlijk dat enkele radioboodschappen uit de context worden gehaald en op televisie komen.

"Voor ons als team is dit helemaal geen kwestie. Lando had zelf wel door dat hij fel was, maar dat is na de race meteen opgelost en uitgepraat. Al denk ik wel dat hij iets aan zijn toon gaat doen. Dat het meer lijkt op hoe hij zelf wil klinken", zei Stella lachend.

Norris weet dat hij in stresssituaties soms wat nijdig kan klinken. "Dan lijk ik misschien niet zo ontspannen. Maar het team weet hoe ik werk."