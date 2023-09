Verstappen vijfde in tweede training Italië, Sainz de snelste

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië de vijfde tijd op de klokken gezet. Carlos Sainz was in de Ferrari voor eigen publiek op Monza de snelste. Sergio Pérez schoot in de slotfase van de baan.

Verstappen deed slechts één poging op de softbanden om een snelle tijd te zetten, en kwam daarbij veel verkeer tegen in de middensector. Maar ook in de twee andere sectoren sprong de Red Bull-coureur er niet bovenuit, wat het beeld lijkt te bevestigen dat de top over één ronde dicht bij elkaar zit.

Sainz klokte uiteindelijk een 1.21,355, wat slechts 0,019 seconde sneller was dan Lando Norris in de McLaren. Verstappen gaf 0,276 toe, goed voor de vijfde tijd. Oscar Piastri in de tweede McLaren en Verstappens teamgenoot Pérez zaten daar nog tussen. Charles Leclerc werd zesde, op drie tienden van zijn Ferrari- teammaat Sainz.

Na de snelle ronden op de softbanden, gingen de meeste coureurs over op een racesimulatie op de mediumbanden. Daarop zagen de Red Bulls er beter uit dan de concurrentie. Waar Verstappen en Pérez 1.25's draaiden, reed bijvoorbeeld Sainz 1.26's.

Top tien tweede training: 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.21,355

2. Lando Norris (McLaren): +0,019

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,185

4. Oscar Piastri (McLaren): +0,190

5. Max Verstappen (Red Bull): +0,276

6. Charles Leclerc (Ferrari): +0,361

7. Alexander Albon (Williams): +0,624

8. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,716

9. George Russell (Mercedes): +0,821

10. Nico Hülkenberg (Haas): +0,936

Bandenexperiment op Monza

De teams zitten vast aan een bandenexperiment dat de Formule 1 doet op Monza. Net als in Hongarije krijgt elke coureur niet dertien, maar elf bandensets voor het weekend (drie harde, vier mediums en vier softs). In de kwalificatie moet (bij droog weer) bovendien in Q1 de harde band, in Q2 de medium band en in Q3 de softe band worden gebruikt.

Toch werd er ook in de tweede vrije training relatief veel gereden. De top reed rond de twintig rondjes. In de slotfase was er een korte rode vlag voor Pérez, die in de Parabolica-bocht van de baan schoof. De Red Bull van de Mexicaan moest uit de grindbak worden gehaald, waarna er nog vijf minuten werd gereden.