Verstappen snelste in door bandenregel beïnvloede eerste training op Monza

Max Verstappen is het weekend waarin hij het record van tien zeges op rij kan vestigen goed begonnen. De Nederlander was in de eerste vrije training voor de Italiaanse Grand Prix nipt sneller dan Carlos Sainz in de Ferrari. Een bandenexperiment speelde een grote rol.

Net als in Hongarije krijgt elke coureur niet dertien, maar elf bandensets voor het weekend (drie harde, vier mediums en vier softs). In de kwalificatie moet (bij droog weer) bovendien in Q1 de harde band, in Q2 de medium band en in Q3 de softe band worden gebruikt.

Vooraf bestond de vrees dat er weinig gereden zou worden in de eerste vrije training, maar dat viel mee. Toch was de invloed van de bandenregel te merken: de top vijf reed enkel op de harde banden en klokte dus ook daarop de snelste tijden.

Verstappen deed dat in een tijd van 1.22,657 en was daarmee 0,046 seconden sneller dan Sainz. Sergio Pérez werd derde, op een tiende van zijn teamgenoot, terwijl Charles Leclerc in de tweede Ferrari de vierde tijd liet noteren. De Monegask was drie tienden langzamer dan Verstappen.

Top tien eerste training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.22,657

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,046

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,177

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,309

5. George Russell (Mercedes): +0,532

6. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,557

7. Lando Norris (McLaren): +0,584

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,612

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,614

10. Alexander Albon (Williams): +0,787

Afstelling voor hoge snelheid past beter bij Ferrari

Ferrari komt op het hogesnelheidscircuit in Monza een stuk beter voor de dag dan een week geleden in Zandvoort. De afstelling van de auto met kleine vleugels en weinig luchtweerstand past de Scuderia veel beter.

George Russell reed in de Mercedes de vijfde tijd, op een halve seconde van Verstappen. Fernando Alonso was zesde in de Aston Martin.

De Spanjaard was de snelste coureur die niet louter de harde banden gebruikte. Alonso gaf op de medium banden 0,557 seconden toe op Verstappen.

Weinig grote incidenten tijdens eerste training

De training verliep zonder grote incidenten. Opvallend waren de Alfa Romeo-coureurs, die aan het begin van de training allebei moeite hadden om weg te rijden uit de pitstraat. Later ging het beter voor het Zwitserse team, dat dit weekend in een speciale kleurstelling rijdt om een nieuw model van de hoofdsponsor en naamgever te eren.