Jongere generatie is blij dat ze nog twee jaar langer met Hamilton kan racen

Lewis Hamilton (38) maakte donderdag bekend nog twee jaar langer in de Formule 1 te blijven. De jongere generatie is blij dat de zevenvoudig wereldkampioen nog wat langer in de sport blijft.

"Het is zeker goed voor de sport", reageerde Max Verstappen (25) donderdag op het nieuws. "En uiteindelijk is het ook goed voor hemzelf en voor Mercedes. Ze werken al zo lang samen en het is mooi dat ze dat kunnen doorzetten."

Ook de 23-jarige Lando Norris is blij dat hij zijn landgenoot nog langer op de baan blijft tegenkomen. "Het is altijd geweldig om tegen Lewis te racen. Ook dit seizoen hebben we een paar gevechten op de baan gehad en dat is gewoon cool."

De McLaren-coureur keek in zijn jongere jaren op tegen Hamilton, die in 2007 in de koningsklasse debuteerde en sindsdien zeven keer wereldkampioen werd en 103 races won.

"Je racet toch tegen een van de allerbeste coureurs ooit in de Formule 1, die veel geschiedenis heeft geschreven. Als kind vond ik hem geweldig en nu kan ik tegen hem racen. Dus ik ben blij dat hij dat nog een paar jaar blijft doen."

Vertrouwen Hamilton in Mercedes belangrijk voor Russell

Teamgenoot George Russell verlengde net als Hamilton zijn contract met Mercedes tot eind 2025. Dat de kopman van het team dat ook deed, gaf Russell vertrouwen. Mercedes heeft het sinds begin 2022 lastig en Hamilton zelf won al bijna twee jaar geen race meer.

"Als ik dan zie dat Lewis genoeg geloof heeft in het team om door te gaan, dan moet ik dat vertrouwen ook hebben. Die jongen heeft honderd races gewonnen, hij hoeft niet door te gaan. Hij kan met zijn prestaties in de tas net zo goed stoppen. Maar dat doet hij niet. Dat geeft een enorme vertrouwensboost aan iedereen in het team."

'Het is altijd krap tussen ons'

Russell weet wel dat hij Hamilton zal moeten verslaan, mocht Mercedes in de komende twee jaar een winnende auto weten te bouwen. Ondanks de status van Hamilton heeft de 25-jarige Brit het vertrouwen dat hij dat kan doen.

"Ik denk dat ik vorig jaar heb laten zien wat ik kan. Mijn snelheid was goed en ik won in Brazilië. Maar het is altijd krap tussen ons en daar ben ik eerlijk gezegd best trots op. Want ik neem het toch op tegen een van de grootsten aller tijden."