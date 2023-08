Verstappen ontkent grote invloed op rijgedrag Red Bull: 'Zo werkt het niet'

Max Verstappen spreekt tegen dat hij zoveel invloed heeft op de Red Bull dat de auto vooral bij zijn rijstijl past. De Nederlander reageert daarmee op uitspraken van Toto Wolff, die een verklaring zocht voor de matig presterende teamgenoten van de WK-leider.

De Mercedes-teambaas verbaasde zich in Zandvoort over hoeveel sneller Verstappen in de kwalificatie was dan teamgenoot Sergio Pérez. "Misschien is hij (Verstappen, red.) in staat om een auto te ontwikkelen die razendsnel is, maar dan alleen bij hem, omdat de auto lastig te besturen is. Wellicht dat het verschil daarom zo groot is", stelde de Oostenrijker zaterdag.