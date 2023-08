Hamilton verlengt contract bij Mercedes: 'Maar heb geen wraakgevoelens na 2021'

Dat Lewis Hamilton in zijn optiek onterecht de wereldtitel aan Max Verstappen moest laten in 2021, speelde niet mee in zijn beslissing om zijn contract bij Mercedes te verlengen. De zevenvoudig wereldkampioen zette donderdag zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige verbintenis.

"Ik ben helemaal niet bezig met wraakgevoelens na 2021, zo ben ik niet", antwoordde de 38-jarige Hamilton op een persconferentie in Monza op de vraag in hoeverre de ontknoping van anderhalf jaar geleden heeft meegespeeld om zijn contract te verlengen.

"Daar kan ik toch niks meer aan veranderen. Wat ik wél kan doen is hard blijven werken. Ik geloof er heilig in dat we met dit team nog meer races en nog meer kampioenschappen kunnen winnen."

Bij de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 werd Hamilton in de laatste ronde ingehaald door Verstappen, die de race won en daarmee zijn eerste wereldtitel veroverde. Hamilton is in zijn optiek bij die race benadeeld door toenmalig wedstrijdleider Michael Masi. De Australiër, die na die race werd ontslagen, zou de reglementen te vrij hebben geïnterpreteerd.

Hamilton ziet Americanfootballlegende Brady als rolmodel

Hamilton vertelde op de persconferentie dat hij Americanfootballlegende Tom Brady als rolmodel ziet. De inmiddels gestopte Amerikaan won als veertiger meerdere Super Bowls. Aan het begin van dit jaar zette Brady op 45-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

"Hij is zo'n geweldige atleet", vervolgde Hamilton. "Ik heb het geluk gehad dat ik hem een aantal keer heb gesproken. Hij heeft me verteld wat hij allemaal deed om in vorm te blijven."

Hamilton verwees ook naar de loopbaan van Fernando Alonso. Met een leeftijd van 42 jaar is hij de oudste nog actieve Formule 1-coureur. "Het is geweldig om te zien dat hij nog steeds racet en ook nog erg competitief is. Zolang je maar plezier hebt in wat je doet en ergens veel passie voor hebt, raak je je talent nooit kwijt."