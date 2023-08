Zevenvoudig kampioen Hamilton (38) verlengt contract bij Mercedes tot eind 2025

Lewis Hamilton blijft nog minimaal twee jaar in dienst van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 heeft zijn aflopende contract bij de Duitse renstal donderdag verlengd tot eind 2025.

De contractverlenging van de 38-jarige Hamilton komt niet als een verrassing. De Brit heeft in de afgelopen maanden meerdere keren laten weten dat hij graag bij Mercedes wilde blijven. Ook teambaas Toto Wolff zei dat de contractverlenging van Hamilton zeer waarschijnlijk wel in orde zou komen.

Hamilton blijft de komende twee jaar teamgenoot van George Russell. Diens contract is opengebroken en ook verlengd tot het eind van 2025. De 25-jarige Brit was vorig jaar voor het eerst Grand Prix-coureur van Mercedes.

"We zijn nog nooit zo hongerig geweest als nu om te winnen", zegt Hamilton. "We hebben geleerd van ieder succes, maar ook van iedere tegenslag. We blijven onze dromen najagen en ik weet ook zeker dat we op een dag weer zullen winnen. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik zowel op als naast de baan krijg van dit team. Ons verhaal is nog niet afgelopen."