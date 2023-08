Circuit Zandvoort: 'Formule 1 is aan zet als het gaat om Nederlandse GP na 2025'

Volgens directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort is de Formule 1 aan zet als het gaat om een Nederlandse Grand Prix na 2025. Mogelijk wil de Formule 1 dat Zandvoort vanaf 2026 jaarlijks gaat rouleren met een andere race in Europa.

De Formule 1 heeft voor de komende twee jaar nog een contract met Zandvoort. Daarna is het onzeker of Max Verstappen en zijn collega-coureurs weer naar de Noord-Hollandse racebaan komen.

"We hebben nog minimaal twee edities te gaan", zegt Van Overdijk in gesprek met NU.nl. "Natuurlijk gaan we het gesprek met FOM (Formula One Management, red.) aan over de periode daarna. Maar wij gaan er niet over. Uiteindelijk gaat Formula 1 erover hoeveel races zij graag in Europa blijven zien. Dus zij zijn aan zet."

Volgens Van Overdijk ziet de Formule 1 graag dat een aantal Europese races jaarlijks met elkaar gaan rouleren. "We staan er goed op door de succesvolle edities die we hebben gehad en we hebben een wereldster als Max. Dus natuurlijk gaan wij daar gesprekken over voeren, maar er is nog niks in beton gegoten."

Lammers denkt dat race om de twee jaar mogelijk te duur is

Volgens sportief directeur Jan Lammers heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali laten weten graag in Zandvoort te willen blijven. "Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat hij ons absoluut niet kwijt wil", zegt Lammers, die in het in principe niet wenselijk vindt om de Grand Prix van Nederland te gaan rouleren.

"Dat zijn dingen die je makkelijk kunt zeggen, maar wij moeten het doen zonder overheidssteun. Het valt nog te bezien of onze vaste kosten, die wij het hele jaar hebben, het rechtvaardigen om afwisselend om het jaar een race te hebben. Dus wij gaan er bij FOM sterk op aandringen dat we toch echt wel ieder jaar die race nodig hebben om het te kunnen blijven verantwoorden."