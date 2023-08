Zaak opgelost: Verstappen krijgt nieuwe trofee van Norris na knullige actie

Max Verstappen kan eindelijk de beker voor zijn zege in de GP van Hongarije in de prijzenkast zetten. De Nederlander kreeg de trofee dinsdag overhandigd door Lando Norris, die het originele exemplaar per ongeluk had vernield.

"Hij is gemaakt", meldt Verstappen triomfantelijk bij het delen van de beelden. Daarop is te zien hoe Norris hem een nieuwe trofee geeft, in het bijzijn van enkele hoogwaardigheidsbekleders. "Lando mag 'm niet meer aanraken", grapt Verstappen zodra hij de beker in handen heeft.

De prijzen van Verstappen hebben het de laatste tijd zwaar te verduren. Begin juli stootte Norris al de beker van de GP van Groot-Brittannië om. De schade viel toen nog mee, maar de Brit was nog niet klaar met zijn destructiewerkzaamheden.

Twee weken later bij de GP van Hongarije opende Norris namelijk op ongebruikelijke wijze een fles champagne. Hij ramde de bodem op het podium, waardoor de bubbelwijn de lucht in spoot en de trofee van Verstappen in stukken op de grond viel.

Deze met de hand gemaakte vaas had een waarde van 40.000 euro. Er was bovendien maanden aan gewerkt. De producent kon dan ook niet lachen om het voorval, maar beloofde een nieuwe versie te maken vanwege de "levenslange garantie". Die belofte is nu dus ingelost.