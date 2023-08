Lawson blijft vervanger van succesvol geopereerde Ricciardo bij AlphaTauri

Liam Lawson blijft voor AlphaTauri racen zolang Daniel Ricciardo aan de kant staat. De Australiër is met succes geopereerd aan het het gebroken middenhandsbeentje dat hij vrijdag opliep in Zandvoort.

Ricciardo eindigde tijdens de tweede vrije training bij een crash in de bandenstapel. De ervaren Australiër gaf direct aan dat hij last had van zijn pols en moest naar het ziekenhuis in Haarlem.

Reserverijder Lawson was Ricciardo's meest logische vervanger, al werd de naam van Nyck de Vries ook nog even genoemd. De keuze viel op de 21-jarige Nieuw-Zeelander, die daarmee zijn Formule 1-debuut maakte.

"We hopen Daniel snel terug in actie te zien", meldt AlphaTauri maandag in een verklaring. "Tot die tijd zal Liam, die het goed heeft gedaan in de lastige omstandigheden op Zandvoort, samen met Yuki Tsunoda rijden."

Lawson kwam in de Nederlandse Grand Prix als dertiende over de finish, drie plaatsen vóór teamgenoot Tsunoda. Max Verstappen hield in de lastige weersomstandigheden het hoofd koel en boekte voor zijn thuisfans zijn negende zege op rij.

Zondag staat op het circuit van Monza de veertiende race van dit Formule 1-seizoen op het programma. Twee weken later melden de coureurs zich in Singapore. Vooralsnog is onduidelijk of Ricciardo er dan weer bij is.