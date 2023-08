Terugblik: 'Rondes van Verstappen na zijn eerste stop waren ongekend'

Coureur Ho-Pin Tung was in Zandvoort onder de indruk van Max Verstappen, die zondag zijn negende race op rij won. Een terugblik op de Grand Prix van Nederland.

Verstappen won in Zandvoort zijn negende race op rij, maar hij kreeg het zeker niet cadeau.

"Wat ik heel bijzonder vond aan deze race: degene die voorop rijdt heeft het in de regen altijd het moeilijkst. Want dat is degene die de referentie is voor de rest. Natuurlijk praten we altijd over de spray achter de leiders die het zicht enorm reduceert, maar ik doel daarop in directe gevechten, want je focust je altijd op de auto direct voor je."

"Als die aankomt bij een bocht, moet diegene als eerste bepalen waar hij gaat remmen, hoe hard hij moet remmen en hoeveel snelheid hij de bocht mee in gaat nemen. Je ziet ook vaak dat als diegene een foutje maakt en in het grind schiet, de auto's achter hem ook van de baan schieten. Verstappen heeft het grootste gedeelte van de race vooraan gereden, maar heeft in deze natte omstandigheden geen fout gemaakt."

Het werd nog lastiger voor Verstappen toen hij kort na de start eigenlijk een ronde te laat binnenkwam en Sergio Pérez de leiding pakte.

"Dit was natuurlijk ook weer een race waarvan iedereen vooraf zei dat hij de torenhoge favoriet was en hem wel even in zou koppen. Hij was ook topfavoriet, maar hij heeft er natuurlijk wel echt voor moeten werken. En wat ik het mooiste moment van de race vond, waren die rondjes na de eerste pitstop. Dat was echt van een ongekend niveau. Dat hij 2,5 seconden per ronde sneller was dan Pérez, terwijl hij ook nog andere auto's inhaalde. En dat is een moment waarop je dus ziet dat hij weet dat hij echt moet pushen."

"Red Bull-teambaas Christian Horner benoemde na de race dat Verstappen een wedstrijd als geen ander kan lezen en dit is waar hij aan refereerde. Verstappen wist dat die stint cruciaal was, dat hij daar de race weer kon omdraaien en kon winnen als hij zichzelf dicht bij Perez kon krijgen. Daarmee bracht hij zichzelf in een positie om niet alleen op de baan, maar ook strategisch aan te kunnen vallen."

"Tegelijkertijd kan hij de race natuurlijk ook verliezen met het risico dat hij daarbij moet nemen, want als je zo pusht in dergelijke condities, is een foutje snel gemaakt. De meeste tijdwinst zit hem in het ingaan van een bocht en daarbij moet je dus agressief zijn. Laat remmen, maar als je hem iets te hard de bocht in laat lopen en je komt net met je wiel buiten de droge lijn, dan ben je ineens een passagier in je eigen auto. Dat geeft eigenlijk nogmaals aan dat hij momenteel simpelweg een klasse apart is. Het is altijd zo gecontroleerd. Hij doet het gewoon."

Hoe hinderlijk is zo'n rode vlag voor een coureur waarin de race uiteindelijk een half uur stilligt?

"Dat is voor een coureur echt waardeloos en zeker als je vooraan rijdt en het meest te verliezen hebt. Je bent op een gegeven moment de hele tijd uit die auto. Je helm is nog nat, je pak is nat en je stoel is ook nat. Dan moet je die natte helm weer op en dan moet je helemaal koud de auto in."

"Dat is echt vervelend gewoon. En dan moet je jezelf weer helemaal opladen en ga je dus weer van start. En ja, je weet dus niet hoe de condities zijn, want je hebt niet de baan zien veranderen. Gelukkig hadden ze natuurlijk die twee opwarmrondes achter de safetycar, zodat ze wel een beetje konden kijken hoeveel grip er was, hoeveel water er stond en waar de plassen lagen. Hoewel je achter de safetycar relatief langzaam rijdt, kan je als coureur dan wel een beetje een inschatting maken. Maar uiteindelijk moet je dus wel weer direct gaan racen als het veld wordt losgelaten."

"Dan kom je aan bij die Tarzenbocht en moet je gaan besluiten waar je gaat remmen, met remmen die op dat moment ook nog koud zijn, op banden die koud zijn. Je weet ook dat Alonso een goede herstart had. Als je te vroeg remt, dan is er een grote kans dat hij hem ernaast prikt. Als je laat remt, moet dat ook met hogere remdruk. Dan is het heel gemakkelijk om een wiel te blokkeren. Als dat gebeurt, is de uitloop in Zandvoort heel klein en vlieg je er waarschijnlijk af. Daar hebben we natuurlijk ook genoeg voorbeelden van gezien."

Tot slot, heb je enig idee hoe er internationaal naar het evenement in Zandvoort wordt gekeken?

"We zijn zelf een beetje chauvinistisch natuurlijk omdat we uit Nederland komen. We vinden het een mooi evenement en we zijn hier ook op dit circuit opgegroeid. Maar ook andere coureurs die ik dit weekend heb gesproken vinden het - buiten het feit dat de baan gaaf is om op te rijden - ook gewoon een heel mooi evenement. Met de fans en hoe alles hier georganiseerd is en noem het maar op. Het is gewoon in een zeer korte tijd een populaire race geworden."