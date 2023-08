Max Verstappen maakte op Zandvoort indruk op zijn teambaas Christian Horner. Dat deed hij door kalm te blijven onder de immense druk van zijn thuispubliek.

"Deze baan staat maar om één reden op de kalender, en dat is Max", wilde Horner graag benadrukken na de zege van zijn coureur in de Noord-Hollandse duinen.

"Er is echt een unieke atmosfeer hier; de promotors doen geweldig werk", prees de Brit het evenement op Zandvoort. "Het is eigenlijk te klein voor Formule 1, maar dat is Monaco ook. Het is een uitdaging en de coureurs houden van deze baan. Maar daar komt het Max-effect bij. Als je hier komt, voel je de atmosfeer. Het is een geweldige Grand Prix."

Onder die druk moet Verstappen dus presteren, want het leeuwendeel van de toeschouwers verwacht wel een zege van de WK-leider. Horner ziet dat het zijn coureur niet helemaal ongemoeid laat. "Hij is geen robot. Natuurlijk is er druk. Dat zie je ook aan zijn gezicht."

"Er staan hier 100.000 mensen het volkslied te zingen. De koninklijke familie komt hem gedag zeggen voor hij de auto in stapt", ging Horner verder. "Dat is een groot moment voor elke thuisrijder, dus daar moet je wel iets van voelen."

'Beschouwen het als een normale Grand Prix'

Zijn teambaas rekent er dus op dat Verstappen zondagavond met een opgelucht gevoel het circuit af is gereden. "Die heb je dan toch weer afgevinkt."

Horner prijst het team rond de Nederlander, dat ervoor zorgt dat de aandacht hem niet te veel wordt. "Hij raakt niet overwerkt. Er wordt niet te veel aan hem getrokken. Ze beschouwen het als elk normaal Formule 1-weekend."

Op enkele momenten liet Verstappen aan zijn teambaas zien dat hij de druk goed aankan. "Kijk naar zijn eerste ronde in de kwalificatie. Max schiet eraf in bocht 1, en wordt de volgende ronde geblockt. Ondertussen komt er een donkere wolk aan. Veel coureurs gaan aan die druk ten onder", blikte Horner terug.

"En dan was er die situatie in de race, toen ze in de openingsfase naar intermediates waren gewisseld. Max lag aan de leiding, maar komt met veel auto's voor zich de pits uit. De manier waarop hij dan door het veld heen snijdt, is ongelooflijk. Er zijn echt veel coureurs die dan bezwijken. Maar Max houdt zijn hoofd koel. Hij was fenomenaal."

Tweede keer negen zeges op rij

Het was de negende zege op rij voor de Limburger, een evenaring van het record dat Sebastian Vettel in 2013 met hetzelfde team neerzette. Horner was destijds ook al teambaas bij Red Bull.

"Ik had nooit verwacht dat we dat nog een keer zouden doen, en nu zitten we hier tien jaar later en heeft Max het ook gedaan. Dat is heel speciaal voor het team", lachte de Engelsman.