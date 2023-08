Verstappen trots op evenaring record Vettel: 'Had dit nooit durven dromen'

Max Verstappen was zondag apetrots dat hij een record van Sebastian Vettel kon evenaren. De Nederlander boekte bij zijn thuisrace in Zandvoort zijn negende zege op rij, iets wat de Duitser in 2013 voor elkaar kreeg.

De 25-jarige Verstappen had begin juli in Oostenrijk net zijn vijfde zege op rij geboekt toen hij in de avond een appje van Vettel kreeg. "Ik weet het zeker, het gaat je gewoon lukken", stond erin. Een kleine twee maanden later in Zandvoort was het Verstappen inderdaad gelukt en moet Vettel een tien jaar oud record delen met iemand anders.

Verstappen kon op dat moment nog niet geloven dat hij inderdaad het record van Vettel zou gaan evenaren. "Ik vond vijf overwinningen al veel, laat staan negen", zei Verstappen zondag in de perszaal van Circuit Zandvoort.

"Dit was waarschijnlijk een van mijn moeilijkste races om te winnen van die reeks. Negen overwinningen op rij... Dat had ik echt nooit durven dromen. Dus ja, ik ben hier ontzettend blij mee. En het maakt me extra gelukkig dat ik dit voor mijn eigen publiek heb kunnen doen."

Verstappen, die in een hectische race Fernando Alonso en Pierre Gasly achter zich hield, kan het het record dat hij nu nog met Vettel deelt komend weekend in het Italiaanse Monza al verbeteren. "Maar daar wil ik nu nog niet te veel aan denken. Laten we eerst hiervan gaan genieten."