Gasly profiteerde van keuze in eerste ronde: 'Ik zag een flinke bui aankomen'

De als derde gefinishte Pierre Gasly was zondag de grootste verrassing tijdens de chaotisch verlopen Grand Prix van Nederland. De Fransman keek goed naar de lucht in de eerste ronde en profiteerde daarna van de juiste keuze.

"Ik zat in de laatst bocht en zag de bui aankomen. En ik zag ook hoe intens die was", beschreef de Alpine-coureur de openingsronde van de race in Zandvoort. "Dus ik zag de kans die we kregen. En daar werden we voor beloond."

Gasly dook meteen naar binnen voor een set intermediates, net als een groepje andere coureurs. Red Bull-coureur Sergio Pérez deed hetzelfde, maar van alle stoppers in de eerste ronde finishte Gasly uiteindelijk het hoogste. Al profiteerde hij wel van een tijdstraf van Pérez.

"Maar ik kreeg zelf eerder in de race ook vijf seconden, dus wat dat betreft was het een gelijkspel", haalde de Normandiër aan. Gasly kreeg na de rodevlagsituatie aan het einde van de race door van zijn team dat hij binnen vijf seconden van Pérez moest blijven. Een opdracht die nog niet makkelijk was.

"Maar ik wist wat er op het spel stond. En eigenlijk had ik verwacht dat het lastiger zou zijn, ook omdat het op zo'n moment moeilijk is om de banden op te warmen", blikte Gasly terug. "Het waren nog steeds een paar kwalificatierondjes die je dan even aan het einde van de race moet doen. Maar de beloning was er. Ik heb alles gedaan wat ik kon."

Gasly wordt gefeliciteerd door winnaar Max Verstappen. Foto: Getty Images

'Wachten tot alles een keer op zijn plek valt

Gasly staat twaalfde in het kampioenschap, in een seizoen waarin de derde sprintrace in België vooralsnog zijn hoogtepunt was. Verder is de snelheid er lang niet altijd bij Alpine.

"Dit is echt zo'n jaar waarin je moet blijven proberen, tot het een keer op zijn plek valt", beaamde de 27-jarige coureur.

"Dat was vandaag het geval. En dan was dit misschien nog wel de grootste uitdaging, want er waren veel momenten waarop het mis kon gaan. Maar we deden als team alles goed en daar ben ik trots op. We hebben niet altijd geluk gehad. Nu hopen dat we hierop kunnen voortborduren."