Hamilton denkt dat hij mogelijk snelheid had om in Zandvoort te winnen

Lewis Hamilton had zondag na afloop van de Grand Prix van Nederland het gevoel dat hij had kunnen winnen. De Brit, die door een matige kwalificatie als dertiende van start ging, finishte in Zandvoort als zesde.

"Als we andere keuzes hadden gemaakt, hadden we mogelijk de top twee aan kunnen vallen", zei de 38-jarige Hamilton in de paddock van de Noord-Hollandse duinen. "Ook in het droog zaten we er niet ver vanaf. Het was heel mooi geweest als we in dat gevecht hadden gezeten."

Hamilton moest na zijn moeizame kwalificatie vanuit het middenveld beginnen en viel in de openingsfase nog verder terug. Terwijl het begon te regenen, wachtte Mercedes een ronde langer dan de meeste andere coureurs om de zevenvoudig wereldkampioen naar de pits te halen. Toen Hamilton eenmaal naar regenbanden was gewisseld reed hij op de laatste plek.

"We hebben als team de verkeerde keuze gemaakt en daar de prijs voor betaald", vervolgde Hamilton. "Daarna heb ik mijn hoofd naar beneden gehouden en ben ik gas blijven. Iedere pitstop viel ik verder terug, maar ik was ook telkens in staat om plekken goed te maken."

"Ik was heel blij dat ik de McLaren bijvoorbeeld voorbij kwam, want inhalen op dit circuit is niet makkelijk. Als er DRS was geweest, had ik Sainz ook nog kunnen passeren, want ik was sneller dan hij."

Zo ver kwam het niet voor Hamilton die op Circuit Zandvoort Max Verstappen naar zijn negende Grand Prix-overwinning op rij zag rijden. Fernando Alonso eindigde als tweede en Pierre Gasly completeerde het podium. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week in Monza vervolgd met de Grand Prix van Italië in Monza.