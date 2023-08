Alonso looft Verstappen: 'Het wordt soms onderschat hoe groots Max presteert'

Fernando Alonso was zondag na afloop van de Grand Prix van Nederland lovend over winnaar Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen finishte zelf als tweede achter de Nederlander, die met zijn zege een record van Sebastian Vettel evenaarde.

"Het wordt soms onderschat hoe groots Max op dit moment aan het presteren is", zei Alonso in de perszaal van Circuit Zandvoort. "Het is ontzettend moeilijk om in deze sport - of eigenlijk in iedere sport - op zo'n dominante wijze te winnen en om op zijn niveau te komen."

"Natuurlijk, wij coureurs hebben allemaal veel vertrouwen in onszelf. Dus ik geloof ook van mezelf dat ik op dezelfde wijze als Max kan presteren. Maar om dat te kunnen doen moet je continu op je allerbest zijn. Vandaag was ik dat denk ik wel, maar in Spa of Oostenrijk bijvoorbeeld was ik dat niet. Je probeert zo vaak mogelijk op 100 procent te presteren en Max krijgt dat gewoon vaker voor elkaar dan alle andere coureurs. Dat is waarom hij zo dominant is."

De 25-jarige Verstappen won in een hectische race, die door zware regenval in de slotfase werd stilgelegd, zijn negende Grand Prix op rij. Daarmee evenaarde hij het record van Vettel, die dat in 2013 eveneens bij Red Bull voor elkaar kreeg. Achter Verstappen en Alonso completeerde Alpine-coureur Pierre Gasly het podium.

Samenvatting: Verstappen wint chaotische Grand Prix van Zandvoort

Alonso had even het idee dat hij kon winnen in Zandvoort

Alonso lag tweede toen de race werd stilgelegd en had kort na de hervatting zelfs even het idee dat hij de race kon winnen. "Ik wilde niet conservatief zijn en ik zou aanvallen waar het kon", vervolgde de Aston Martin-coureur.

"Dat had ik tijdens de rodevlagsituatie al bedacht. Ik had dat ook tegen het team verteld en ze hadden het volste vertrouwen dat ik het kon en de risico's goed zou inschatten. Ik wilde natuurlijk ook niet te veel risico nemen waardoor ik mijn tweede plaats eventueel weg zou gooien."

Mede doordat Verstappen zijn banden niet op temperatuur kreeg, zat Alonso hem nog even op de hielen. "Het plan was dat ik het zou proberen in bocht 3 of in bocht 1 als ik dichtbij genoeg kon komen, maar ik zat helaas net te ver weg. Ik nam nog risico door op de natte baan volgas door de laatste bocht te gaan, maar ook toen lukte het niet om aan te vallen."