Horner verdedigt Pérez: 'Verstappen was twee tellen sneller dan iedereen'

Christian Horner verdedigt zijn coureur Sergio Pérez, die zondag in de Nederlandse Grand Prix weer flink onderdeed voor winnaar en teamgenoot Max Verstappen. Volgens zijn teambaas staat er simpelweg geen maat op de WK-leider.

Het leek een meesterzet van Pérez in de eerste ronde. De Mexicaan dook op eigen initiatief direct naar binnen toen de eerste bui van de race viel. Verstappen stopte een ronde later voor intermediates en kwam met een flinke achterstand van dertien seconden achter zijn teammaat de baan weer op. Dat gat reed de Limburger op een voor Pérez zorgwekkend tempo dicht.

"Sergio nam zelf het besluit om binnen te komen, en dat pakte goed uit. Hij was de eerste van de kop", blikte Horner na afloop terug op de chaotische race in Zandvoort. "Maar hoe Max later door het veld sneed, was sensationeel. Hij maakte in drie ronden zeven seconden goed en kwam in een razend tempo aan."

"Ik wist dat mijn tempo goed was op de intermediates. Het was zaak om ze in leven te houden voor als er nog meer regen kwam. En dat ging best goed", keek Verstappen zelf nuchter terug op dat moment in de race.



Pérez, die na een tijdstraf uiteindelijk vierde werd, had dezelfde uitleg. Maar dan als reden waarom Verstappen zo veel sneller was. "We rekenden op meer regen, dus het was belangrijk om de banden niet om zeep te helpen. Ik had ze echt verwoest als ik harder was gegaan."

1:46 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen wint chaotische Grand Prix van Zandvoort

Horner verklaart waarom Verstappen eerst mocht stoppen

Verstappen naderde zijn teammaat dus snel, en kon vervolgens ook nog eerder een stop maken voor softbanden. Volgens Horner was dat nodig omdat er achter het leidende duo al coureurs wisselden en snelle tijden lieten zien. "Dus we moesten Max binnenhalen om ons daartegen te verdedigen, in de hoop dat hij 'Checo' niet zou undercutten." Dat gebeurde dus wel. Verstappen nam de leiding over en stond die niet meer af.

Het versterkte het heersende beeld dat Pérez onder druk staat door zijn prestaties, die verbleken bij die van Verstappen. Horner verdedigde zijn coureur en vond niet dat Pérez de race had moeten winnen met zijn grote voorsprong in de openingsfase.

"Max was dan wel twee seconden per ronde sneller, maar hij was twee seconden per ronde sneller dan wie dan ook", benadrukte de Brit. "Zijn vertrouwen, zijn toewijding momenteel. Dat is gewoon geweldig om te zien en om onderdeel van te zijn."

'Pérez is ook in 2024 onze coureur'

Van twijfels over het stoeltje van Pérez in 2024 wil Horner dan ook niets weten. "Zijn situatie voor volgend jaar is helder: hij is in 2024 Red Bull Racing-coureur. We zijn blij met wat hij doet", schepte de teambaas duidelijkheid.