Verstappen geniet volop van winst én sfeer in Zandvoort: 'Het is ongelooflijk'

Max Verstappen is blij en trots dat hij de Nederlandse Grand Prix zondag voor de derde keer op rij heeft gewonnen. De wereldkampioen van Red Bull Racing genoot volop van de entourage.

"Het is ongelooflijk. Het werd ons vandaag niet makkelijk gemaakt met het weer, maar we hebben het als team goed gedaan", zei Verstappen in een eerste reactie na zijn zege op Zandvoort.

De 25-jarige Limburger kreeg een boost van de sfeer. "Ik had kippenvel bij het volkslied voorafgaand aan de race. De sfeer is ongelooflijk. Of het nu goed of slecht weer is, de fans zijn altijd enthousiast."

Verstappen hield het hoofd koel in chaotische omstandigheden. Door hevige regenval werd de race een tijdje stilgelegd. De overwinning van de Nederlander kwam nooit in gevaar.

'Blijft moeilijk om onder zulke druk te presteren'

Verstappen wilde nog niet vooruitkijken. "Ik ga eerst even genieten van dit weekend. Het blijft moeilijk om onder zulke druk te presteren. Ik ben heel blij om hier weer te winnen."

Vervolgens richtte Verstappen zich nog even in het Nederlands tot het publiek. "Het was supermooi om te zien dat de sfeer zo goed was. Ik ben heel trots. Heel mooi dat jullie er allemaal weer bij waren."

Verstappen boekte al zijn negende overwinning op rij. Hij evenaarde daarmee een record van Sebastian Vettel uit 2013.