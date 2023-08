Verstappen trotseert Zandvoortse chaos en boekt recordzege bij GP Nederland

Max Verstappen heeft zondag de chaotisch verlopen Grand Prix van Nederland op zijn naam geschreven. De Nederlander hield het hoofd koel tijdens regenbuien aan het begin en het einde van de race en kwam voor kletsnat maar uitzinnig publiek als eerste over de streep in Zandvoort.

Het is de negende zege op rij voor Verstappen, een evenaring van een record van Sebastian Vettel uit 2013.

De tweede plaats was voor Fernando Alonso in de Aston Martin, gevolgd Pierre Gasly die wist te verrassen met de Alpine. De Fransman reed een sterke race en profiteerde van een tijdstraf voor Sergio Pérez, die zelf genoegen moest nemen met de vierde plaats.

Na een fel gevecht kwam Carlos Sainz in de Ferrari net voor Lewis Hamilton en zijn Mercedes als vijfde over de finish. Lando Norris werd in de McLaren zevende.

Top tien GP Nederland 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Pierre Gasly (Alpine)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Esteban Ocon (Alpine)

Regenbui zorgt direct voor chaos

De race begon chaotisch toen het in de eerste ronde begon te regenen. Enkele coureurs doken direct de pits in voor intermediates, waaronder Pérez. Verstappen ging door, maar verloor op de natte baan veel tijd met zijn slicks. Toen de Nederlander een ronde later ook stopte, lag zijn teammaat aan de leiding.

Die kon daar niet lang van genieten. Verstappen reed een gat van 13 seconden snel dicht en mocht bovendien een ronde eerder stoppen voor slicks. Toen Pérez een ronde later hetzelfde deed, kwam hij achter de Red Bull-kopman de baan op.

Crash Sargeant veroorzaakt safetycar

De race moest kort daarna geneutraliseerd worden door een crash van Logan Sargeant. Achter de safetycar kreeg Verstappen zijn concurrenten weer in de spiegels, maar zodra de leider het veld weer op gang mocht trekken kreeg hij de race onder controle.

Daarachter ontstond een fraaie strijd tussen coureurs die door de regenbui naar voren waren gekomen en de toppers die verkeerd gokten. Zhou Guanyu en Pierre Gasly kwamen in de top vijf terecht en ook Yuki Tsunoda zat opeens vol in de strijd om de punten. Norris, Sainz en Hamilton hadden moeite om zich daar langs te werken.

Zware regenbui verstoort de slotfase

Verstappen lag ook na zijn derde stop comfortabel aan de leiding, maar kreeg wel te horen dat er nog regen ondeweg was. Een grote bui kwam aandrijven over de Noordzee en meldde zich met nog tien ronden te gaan boven het circuit. Direct onstond er een tweede fase van grote chaos.

Pérez dook als eerste naar binnen voor regenbanden, maar Red Bull had de banden niet optijd klaar voor de Mexicaan. Verstappen ging nog een rondje door en wisselde toen soepel naar intermediates. Dat bleek al snel de verkeerde band. Het regende veel te hard en de echte regenbanden waren nodig. Opnieuw doken coureurs de pits in, maar het was te laat voor Zhou. De Chinees schoot hard van de baan in de Tarzanbocht en plofte in de bandenstapels.

Dat was voor de wedstrijdleiding in combinatie met de stortbui genoeg reden om de race stil te leggen. Die onderbreking duurde ruim een half uur, waarna de race met een rollende start werd hervat.