Wolff begrijpt niets van gat tussen Verstappen en Pérez: 'Checo is geen idioot'

Toto Wolff heeft geen idee hoe het kan dat het verschil tussen Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez dit seizoen zo groot is. De Mercedes-teambaas keek zaterdag met verbazing naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland.

"'Checo' is geen idioot", zei Wolff na afloop van de chaotische sessie in Zandvoort. "Dat hebben we in de laatste jaren wel gezien. 'Checo' is een meervoudig Grand Prix-winnaar. Hij won al een race toen hij nog voor Racing Point reed. Dus ik begrijp er helemaal niets van."

"We hebben Max al zijn teamgenoten zien vernietigen", vervolgde Wolff. "Misschien is hij in staat om een auto te ontwikkelen die razendsnel is, maar dan alleen in zijn handen, omdat-ie lastig te besturen is. Wellicht dat het verschil daarom zo groot is. Maar een gat van 1,3 seconden is gewoon heel vreemd."