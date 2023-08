Vooruitblik GP Nederland: Verstappen onder alle omstandigheden favoriet

Met Max Verstappen op poleposition begint zondag om 15.00 uur de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Nederlander is, zoals gebruikelijk dit Formule 1-seizoen, topfavoriet voor de winst. Ook als het gaat regenen.

Met Lando Norris en George Russell heeft Verstappen twee naaste belagers om zich heen die de Nederlander het bijvoorbeeld in de openingsronden wel lastig kunnen maken. Maar een blik op de racesimulaties in de tweede vrije training leert dat die twee normaliter onderdoen voor het tempo van de Limburger.

Dat is dan wel op een droge baan, terwijl nat asfalt ook zeer realistisch is. Weerplaza voorspelt het volgende: gedurende de dag neemt de buienkans iets af en er bestaat een kans dat de race, die om 15.00 uur van start gaat, geheel droog verloopt. Het is wel aannemelijk dat de baan niet geheel droog is door de buien die voorafgaand aan de race zijn gevallen. Ook tijdens de race is het zeker niet uitgesloten dat de coureurs toch nog te maken krijgen met een enkele bui.

Kans op een bui dus. Verstappen liet zaterdag in de kwalificatie en de derde vrije training zien op nat asfalt ook een surplus aan tempo te hebben. Strategisch is Red Bull doorgaans ook het scherpste mes in de la, dus de WK-leider kan de race met vertrouwen tegemoetzien.

2:25 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen pakt pole in chaotische kwalificatie

Pérez krijgt lastige race vanaf zevende startplaats

Dat geldt overigens niet voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die vanaf de zevende plaats moet starten. De concurrenten van McLaren, Mercedes, Ferrari en Aston Martin houden de Mexicaan in het vizier, en Pérez zal een aantal van die auto's voorbij moeten om zicht te houden op het podium.

Zijn finishplaats heeft ook invloed op het eerste moment waarop Verstappen zijn derde wereldtitel kan pakken. Bij slechte prestaties van Pérez wordt de kans groter dat dit in Japan gebeurt.

Intermediates zijn zondag mogelijk weer nodig. Foto: ANP

Coureurs hebben keuze uit een- en tweestopper

In dit gevecht achter Verstappen speelt de strategie een belangrijke rol. Mario Isola van Pirelli voorziet twee scenario's: "Coureurs die hun positie op de baan graag willen behouden kiezen waarschijnlijk voor een eenstopper, beginnend op medium en eindigend op hard. Rijders die een aanvallende strategie nodig hebben kunnen voor twee stops gaan, met alleen de mediums en de soft."

Doordat de training en kwalificatie zaterdag grotendeels in het water vielen, hebben de coureurs nog genoeg droogweerbanden over om flexibel te zijn. Ook werden extra sets intermediates uitgedeeld, waarop bovendien gestart mag worden als achter de safetycar wordt begonnen.