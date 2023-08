Sargeant wil goede kwalificatie in Zandvoort niet laten overschaduwen door crash

Logan Sargeant was met een sterk optreden in zijn Williams een van de verrassingen van de zaterdag op Zandvoort. De Amerikaan was snel onderweg, tot hij in de bandenstapels terechtkwam. Daar baalt de dit jaar debuterende coureur van.

Met een grote klap kwam de beste kwalificatie van Sargeant in de Formule 1 tot een ongewenst einde. Hij verloor de controle in de Gerlachbocht. "Het laatste wat ik wilde is het team met veel schade opzadelen. Maar ik doe ook mijn best om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten", reageerde hij schuldbewust na afloop.

Sargeant was een van de eerste coureurs die het op een opdrogende baan op slicks probeerde. "De marges zijn klein onder deze omstandigheden. Er was eigenlijk net aan een droog spoor voor één auto."

De Williams-coureur is de eerste Amerikaan in de top tien van een kwalificatie sinds Michael Andretti in 1993. Hij wil een goedlopend weekend dan ook niet laten overschaduwen door een crash.

Snelle ronden leveren als het moet

"Er zijn zo veel positieve dingen uit dit weekend te halen. Gisteren voelde ik me op een droge baan al erg goed. De auto functioneerde geweldig, en nu kon ik in de kwalificatie ook de ronden leveren toen het moest", vertelde de 22-jarige coureur uit Florida.

Het leverde Sargeant de tiende plaats op, zijn beste startpositie in zijn debuutseizoen. "Het is geweldig dat het lukte, want ik kreeg het steeds maar niet voor elkaar om op het juiste moment een goede ronde te rijden. Maar nu wordt het overschaduwd door een foutje op de millimeter, eindigend in een crash."

Logan Sargeant met zijn teamgenoot Alexander Albon. Foto: ANP

'Weten niet precies waarom we hier snel zijn'

Williams kwam met lage verwachtingen naar Zandvoort. De auto van het Britse team staat juist bekend om de hoge topsnelheid en niet als bochtenvreter. Toch zit het tempo er goed in op het duinencircuit. Alexander Albon start zelfs als vierde.

"We weten nog niet zeker hoe het komt, want we hadden dit weekend zeker niet rood omcirkeld op de kalender. We moeten er daarom wel echt achter komen waarom het hier zo goed gaat", was Sargeant serieus. "En ik moet ook kijken wat ik nou precies fout deed bij die crash. Was het een klein foutje of een grote? Daar moet ik nog even in duiken."

Sargeant verwacht zondag een sterke race te rijden. De Amerikaan pakte tot dusver nog geen punten. "Ons racetempo ziet er goed uit. Hopelijk kunnen de monteurs de auto weer zo opbouwen als-ie was. Dan kunnen we punten gaan scoren. Ik mik op plaats zeven of acht."