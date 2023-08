Leclerc wilde in stoeltje langs de baan even niet aan slechte Ferrari denken

Na een haast onvermijdelijke crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland genoot Charles Leclerc in een stoeltje langs de baan van de zon. De Ferrari-coureur wilde vooral even niet aan zijn slechte weekend in Zandvoort denken.

"Ik probeerde maar even van het moment te genieten daar", antwoordde Leclerc op de vraag van NU.nl naar zijn gedachten op dat moment. De Monegask schoot zaterdag onder lastige omstandigheden veelvuldig van de baan. "Ik wilde vooral niet denken aan hoe extreem lastig de auto dit weekend te besturen is."

"Want dit is weer een van die weekenden", verzuchtte Leclerc. "Ik heb het steeds lastig in bocht 1, 9 en 10, eigenlijk al vanaf de eerste vrije training." Bocht 9 was uiteindelijk ook de bocht waar Leclerc in het slotdeel van de kwalificatie van de baan schoot. Ondanks een volledige herziening van zijn afstelling. "We hebben alles omgegooid, maar niets helpt ons in deze bochten."

Volgens Leclerc is de auto zo onvoorspelbaar dat hij niet weet wat hij kan verwachten zodra hij een bocht instuurt, iets waar de Ferrari-rijder eerder dit jaar ook al over klaagde. "Het gaat in Formule 1 om anticiperen en weten welke balans je in een bocht hebt. Maar momenteel heb ik echt geen idee of ik enorme onderstuur of enorme overstuur krijg. Dat maakt het zo lastig."

'Onze achtervleugel werkt niet goed'

Teamgenoot Carlos Sainz wees vooral naar de achtervleugel van de Ferrari als negatieve factor. Die les trok de Spanjaard al in Hongarije. "Daar hadden we niet verwacht langzaam te zijn, maar waren we dat wel. Hier in Zandvoort, ook een baan die veel downforce vergt, wordt dat bevestigd."

"We hebben wat tests gedaan en weten inmiddels dat onze grootste achtervleugel niet presteert zoals dat zou moeten", legde Sainz uit. "Dus op dit soort circuits rijden we nu met wat minder downforce, maar dat maakt de auto veel lastiger te rijden. Zeker als er veel wind staat. Vooral lange bochten zijn niet goed voor ons. Maar we weten wat we moeten verbeteren."

Leclerc beaamde de woorden van zijn teamgenoot. "We rijden inderdaad met een andere configuratie dan onze concurrenten. Maar op dit moment is dit simpelweg het beste pakket voor deze auto."

Ferrari gaat andere koers varen in 2024

Hoofdtechneut Enrico Cardile van Ferrari gaf donderdag al toe dat er verkeerde ontwerpkeuzes zijn gemaakt op het hoofdkwartier in Maranello. Voor 2024 gaat het roer daarom om. "Dat is goed om te horen", reageerde Leclerc. "Ik kan uiteraard niet wachten, maar we moeten eerst dit seizoen nog afmaken."

Het maakt de 25-jarige coureur niet uit welke kant Ferrari op gaat met de ontwikkeling van de auto, zolang het maar een andere kant op is. "Want op dit moment is het echt heel erg moeilijk om op de limiet te rijden. De huidige balans is zo slecht dat we zeker dit weekend bij lange na niet tot het uiterste kunnen gaan."

Carlos Sainz in actie tijdens de kwalificatie op Zandvoort. Foto: Getty Images

'Podium is niet realistisch'

Sainz begint de Grand Prix van Nederland zondag vanaf de zesde startpositie, al loopt er nog een onderzoek naar de Spanjaard voor het van het asfalt duwen van Oscar Piastri. Daar baalde Sainz erg van. "Qua uitvoering ging de kwalificatie voor 99 procent goed en was er alleen kort wat verwarring over de radio. Daar gaat het nu weer over."

Leclerc start door zijn crash als negende. "Ik hoop in de top vijf te komen, maar het podium is echt onrealistisch", blikte hij vooruit.