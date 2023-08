Verstappen gaat van poleposition op recordjacht bij festivalrace in Zandvoort

Max Verstappen gaat zondag bij de Grand Prix van Nederland vanaf poleposition op recordjacht. De Nederlander kan bij zijn thuisrace in Zandvoort voor de negende keer op rij een overwinning boeken en daarmee het record van Sebastian Vettel evenaren.

De 25-jarige Verstappen doet dat onder toeziend oog van zo'n 110.000 toeschouwers, die veelal met de fiets of de trein naar het circuit in de Noord-Hollands badplaats komen. Volgens de organisatie bezoekt 98 procent van de bezoekers op een duurzame manier de race, waardoor het de milieuvriendelijkste Grand Prix ter wereld is.

Verstappen, die in 2015 op zeventienjarige leeftijd de jongste Formule 1-debutant ooit werd, is bezig aan zijn beste seizoen ooit in de koningsklasse. De Limburger, die in 2021 en 2022 kampioen werd, heeft zijn derde wereldtitel voor het grijpen en won sinds de Grand Prix van Miami begin mei alle races.

Zo'n reeks wist alleen viervoudig wereldkampioen Vettel al eens neer te zetten. In 2013 won de Duitser, die in dat jaar net als Verstappen nu voor Red Bull reed, negen Grands Prix op rij.

Verstappen is sinds terugkeer GP Nederland ongenaakbaar

Verstappen is sinds de terugkeer van de Grand Prix van Nederland in 2021 ongenaakbaar in Zandvoort. De Red Bull-coureur was schreef beide edities op zijn naam nadat hij in de kwalificatie de snelste tijd had genoteerd.

Het was voor de organisatie, die de Grand Prix als een racefestival verkoopt, de kers op de taart. Net als bij eerdere edities staan ook dit weekend naast races in de Formule 1 en de Formule 2 verschillende muziekoptredens op het programma. Zo traden zaterdag volkszangers Tino Martin en Marco Schuitenmaker op. Zondag mogen onder anderen Flemming en DJ La Fuente het publiek vermaken.