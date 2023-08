Verstappen pakt pole in Zandvoort: 'Hadden onderschat hoe snel het zou opdrogen'

Max Verstappen is blij dat hij zaterdag op het juiste moment kon pieken bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland. De Nederlander pakte onder lastige omstandigheden poleposition voor zijn thuisrace.

"Het was een heel lastige kwalificatie", zei de 25-jarige Verstappen. "We moesten op intermediates beginnen, maar door de regen en het nieuwe asfalt was het erg glad. Ik moest uit de problemen blijven. Dat ging goed, maar op het eind was het vrij lastig met slicks op de baan, waar maar één droge lijn was."

De pole van Verstappen in Zandvoort was geen zekerheid. Aan het begin van Q3 verloor hij wat tijd omdat hij als een van de weinige coureurs op de intermediates naar buiten was gegaan, terwijl de rest op de opgedroogde baan voor slicks had gekozen.

Met nog vier minuten te gaan stond Verstappen achter McLaren-coureurs Lando Norris op de derde plek. In zijn laatste poging verbeterde Verstappen zich fors, waardoor hij nummer twee Norris zes tienden voorbleef. Mercedes-coureur George Russell completeerde de top drie.

"We hebben al eerder natte races gehad, maar nog niet in Zandvoort", vervolgde Verstappen. "We hebben onderschat hoe snel de baan zou opdrogen met de wind en de zon. Daar kunnen we van leren, maar gelukkig hebben we nog steeds het goede gedaan. De druk is er altijd om voor je thuisrace te presteren. En als het eenmaal lukt, is dat wel iets fantastisch."

WK-leider Verstappen kan zondag in Zandvoort zijn negende Grand Prix-zege op rij boeken en daarmee een record van Sebastian Vettel evenaren. Sinds de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort in 2021 won Verstappen alle twee de races in de Noord-Hollandse badplaats.