Verstappen pakt in chaotische kwalificatie pole voor GP Nederland, Norris tweede

Max Verstappen begint de Grand Prix van Nederland zondag van poleposition. De Nederlander was in een hectische kwalificatie onder wisselende omstandigheden de snelste op Zandvoort. Lando Norris reed in de McLaren de tweede tijd.

De kwalificatie verliep chaotisch met crashes en regen in de beginfase. Uiteindelijk werden de beste tijden gereden op een droge baan. Verstappen klokte een 1.10,567 en was daarmee zes tienden sneller dan Norris. George Russell reed de derde tijd op zeven tienden van de WK-leider.

De vierde tijd kwam op naam van Alexander Albon in de verrassend sterk opererende Willaims. Ferando Alonso begint zondag in zijn Aston Martin als vijfde. De Spanjaard deelt de derde startij met zijn landgenoot Carlos Sainz in de Ferrari.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez werd teleurstellend zevende. Lewis Hamilton haalde de top tien kwalificatie niet. Charles Leclerc crashte met zijn Ferrari en begint als negende aan de Nederlandse Grand Prix.

Crashes in slotdeel kwalificatie

Het slotdeel van de kwalificatie werd na vier minuten onderbroken door een crash van Logan Sargeant, die in de Gerlachbocht van de baan schoot met zijn Williams. De Amerikaan maakte voor het eerst zijn opwachting in de top tien-kwalificatie. Hij kon ongedeerd uit zijn Williams stappen.

Met nog vier minuten op de klok zorgde Leclerc voor de tweede rode vlag. De Monegask schoot van de baan in bocht negen en klapte met zijn Ferrari-in de bandenstapels.

1:58 Afspelen knop Sargeant crasht stevig tijdens kwalificatie in Zandvoort

Hamilton valt buiten de top tien

Voor Hamilton verliep het tweede deel van de kwalificatie desastreus. De zevenvoudig wereldkampioen werd in zijn laatste poging dwarsgezeten door Yuki Tsunoda en viel buiten de top tien. De Brit start zondag als dertiende.

Liam Lawson vervangt Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, nadat de Australiër vrijdag een gebroken middenhandsbeentje opliep bij een crash. De Nieuw-Zeelander had het lastig in zijn eerste kwallificatie en moest 1,1 seconde toegeven op de nummer 19. De 21-jarige debutant begint zondag achteraan.

Verstappen kan zondag het record van Sebastian Vettel uit 2013 evenaren. De Duitser won destijds negen races op rij. Verstappen staat nu op een reeks van acht zeges. De Grand Prix van Nederland begint om 15.00 uur.