Formule 2-race in Zandvoort na één ronde gestaakt door zware crash en regenval

De Formule 2-sprintrace in Zandvoort is zaterdag al na één ronde ten einde gekomen. De wedstrijd werd stilgelegd vanwege een zware crash en kon niet meer worden hervat door hevige regenval.

De race was pas net begonnen toen de twee teamgenoten van Campos Racing Ralph Boschung en Kush Maini met elkaar in contact kwamen in de Slotemakerbocht. De impact was zo hard dat de auto van Maini bovenop die van Boschung kwam. Beide coureurs bleken na een check in het medisch centrum in Zandvoort ongedeerd te zijn.