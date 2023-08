Geen hoge verwachtingen voor Lawson in Zandvoort, wel een grote kans

Liam Lawson liep vrijdagochtend nog ontspannen als reservecoureur van Red Bull en AlphaTauri rond in Zandvoort. 's Middags hoorde hij dat hij voor zijn Formule 1-debuut staat. Het is een grote kans voor de Nieuw-Zeelander, met lage verwachtingen.

Helmut Marko zei na het nieuws over het gebroken middenhandsbeentje van Daniel Ricciardo dat hij geen seconde aan Nyck de Vries had gedacht. In theorie had de Fries voor eigen publiek zijn terugkeer kunnen vieren; hij is immers nog Red Bull-coureur. Maar logisch was het niet.

Lawson was de aangewezen reserve bij beide Red Bull-teams, en momenteel sowieso de eerste vervanger van de vier coureurs. Dat De Vries dit jaar tien Grands Prix heeft gereden voor AlphaTauri betekent niet dat de Nederlander hoger in de pikorde staat, zeker niet nu Lawson fraaie dingen laat zien in het Japanse Super Formula-kampioenschap.

De 21-jarige Nieuw-Zeelander is daarnaartoe gestuurd om meer ervaring op te doen, in afwachting van een betere kans bij de AlphaTauri.

Lawson maakte al indruk in Japan

De 'Kiwi' baarde opzien door meteen zijn eerste race in Japan te winnen, in een kampioenschap dat te boek staat als lastig voor nieuwkomers. Met nog twee races te gaan is Lawson ook nog altijd titelkandidaat. Hij staat tweede in de rangschikking.

Toch aast de Nieuw-Zeelander op een kans in de Formule 1, en die krijgt hij nu in de schoot geworpen. Er zijn parallellen met De Vries. Die stapte vorig jaar in Monza in als vervanger van Alexander Albon, op een circuit dat de Williams-auto heel goed lag. AlphaTauri komt goed uit de verf op Zandvoort, dus er is ook meteen een kans om wat te laten zien in de Nederlandse duinen.

1:51 Afspelen knop Waarom niet De Vries maar Lawson de geblesseerde Ricciardo vervangt

'In het diepe gegooid'

Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukte al dat zijn reserverijder "in het diepe wordt gegooid", maar het is ook volledig in de stijl van Red Bull om dat te doen. En Lawson weet dankzij De Vries dat Marko van Red Bull zich kan laten overtuigen door één sterk optreden. Dat beaamde de debutant zelf ook.

In een korte reactie liet Lawson zaterdagochtend weten dat hij er zin in heeft. "Maar ik wil er ook graag goed doorkomen. Daarom ben ik extra vroeg naar het circuit gegaan, want er was veel voorbereidingswerk te doen."

Lawson kreeg vrijdag aan het einde van de middag te horen dat hij moest instappen. "Ik heb niet heel veel geslapen vannacht, maar ik ben blij met deze kans en ik ben er klaar voor."

Zandvoort is bovendien geen onbekend terrein voor de coureur uit het Nieuw-Zeelandse Hastings. Vorig jaar reed hij als Formule 2-coureur op het duinencircuit. Bovendien zijn er regenachtige omstandigheden aan de Noord-Hollandse kust. Dat maakt het extra lastig, maar die omstandigheden zijn voor iedereen nieuw.

Liam Lawson in actie in de derde vrije training op Zandvoort. Foto: Getty Images

Er zijn kansen op een stoeltje

Lawson weet dus dat de verwachtingen laag zijn, maar dat hij toch de kans krijgt om Marko, Horner en de rest van de Formule 1-top te laten zien wat hij kan. En het Red Bull-talent weet hoe hij indruk moet maken. Naast zijn eerste Super Formula-race won Lawson ook zijn allereerste Formule 2-race. Winnen gaat dit weekend normaal gesproken niet lukken, maar een puntenfinish zou al knap zijn.

Een goede eerste indruk geeft Lawson meteen betere papieren in de strijd om de zitjes bij Red Bull voor volgend jaar, die nog redelijk openligt. Marko zei vrijdag dat Sergio Pérez ook gewoon moet presteren om in 2024 naast Max Verstappen te blijven rijden.

Daniel Ricciardo zit ondanks zijn kwetsuur op het vinkentouw, en de positie van Yuki Tsunoda is ook niet gegarandeerd. Mogelijk krijgt Lawson volgende week nog eens de kans, als Ricciardo nog niet in actie kan komen in Monza. Er zijn openingen, en er bestaat een kans dat de Nieuw-Zeelander zich in een goede positie manoeuvreert.