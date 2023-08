Drie rode vlaggen tijdens natte slottraining Zandvoort, Verstappen de snelste

Max Verstappen heeft zaterdag in een natte en incidentrijke slottraining voor de Nederlandse Grand Prix de snelste tijd geklokt. Drie keer werd de sessie stilgelegd wegens spins en crashes.

Verstappen noteerde uiteindelijk een tijd van 1.21,631, waarmee hij ruim drie tienden sneller was dan George Russell in de Mercedes. Sergio Pérez moest een seconde toegeven op zijn Red Bull-teamgenoot en werd derde.

Fernando Alonso werd in een training die al nat begon vierde met zijn Aston Martin, voor Lewis Hamilton in de Mercedes en Alexander Albon van Williams.

Er trokken de hele ochtend zware buien over het circuit in Zandvoort. Tijdens de training kwam het ook met bakken uit de lucht. Op de tribunes hulden de fans zich in poncho's of werd er gescholen onder paraplu's.

De coureurs hadden het lastig op het natte asfalt, met steeds wisselingen tussen de regenbanden en intermediates. Foutjes worden snel afgestraft op het duinencircuit, waardoor er veel ritjes werden gemaakt door het gras of door grindbakken. Ook Verstappen overkwam dat twee keer.

De grootste fout kwam op naam van Kevin Magnussen, die in de Hugenholtzbocht de controle verloor en met zijn Haas van de baan spinde. De Deen klapte in de bandenstapels en zorgde zo voor de eerste rode vlag. Zijn auto werd snel van de baan getakeld, waarna de sessie weer verder kon. Kort daarvoor had Verstappen op hetzelfde punt ook een momentje. De Nederlander hield zijn Red Bull wel uit de muur, maar kwam wel in de modder terecht. Daar reed hij zelf weer uit.

Steeds meer hachelijke momenten

Terwijl het steeds harder ging regenen, waren er nog hachelijke momenten voor Leclerc en Pérez. Zhou Guanyu zorgde voor de volgende rode vlag door in de voorlaatste bocht van de baan te spinnen. Zijn Alfa Romeo moest uit de grindbak gehaald worden, voor het licht weer op groen kon.

Er brak een relatief rustige fase aan, waarin slechts enkele coureurs kleine momentjes hadden, tot Esteban Ocon met zijn Alpine rechtdoor schoot in de Tarzanbocht en in de kussens terechtkwam. De Fransman kon door, wat ook gold voor Liam Lawson, die Daniel Ricciardo vervangt. De Nieuw-Zeelander spinde in de voorlaatste bocht en kwam even tot stilstand.

Ondanks licht contact met de bandenstapels zette de debutant zijn AlphaTauri zelf weer recht, om terug te rijden naar de pits. Toen had de wedstrijdleiding echter al de rode vlag laten zwaaien, de derde van de training. De sessie werd qua incidenten afgesloten met een doorschietende Leclerc in de Tarzanbocht en een ritje door het grind van Verstappen in de Hans Ernstbocht.

De kwalificatie voor de Nederlandse Grand Prix is zaterdag om 15.00 uur.