Ricciardo na crash in vrije training: 'Ik zou Piastri of de muur raken'

Daniel Ricciardo baalt ervan dat hij zondag de Grand Prix van Nederland moet missen door zijn crash in de tweede vrije training van vrijdag. De 34-jarige Australiër van AlphaTauri weet nog niet wanneer hij zijn rentree kan maken.

Ricciardo, die een breuk aan zijn middenhandsbeentje opliep, eindigde bij de Hugenholtzbocht in de bandenstapel. Vlak voor hem was Oscar Piastri gecrasht.

"Ik zou óf Piastri óf de muur raken. Toen ik de muur raakte, had ik niet genoeg tijd om mijn handen van het stuur te halen. Dit is heel frustrerend, maar ik probeer hier zo snel mogelijk van te herstellen."

Ricciardo wordt de rest van het weekend vervangen door Liam Lawson. De 21-jarige Nieuw-Zeelander viert daarmee zijn debuut in de koningsklasse.

Voor AlphaTauri is het de tweede mutatie in korte tijd nadat Ricciardo eerder deze zomer was aangesteld als opvolger van Nyck de Vries. De routinier eindigde zowel in Hongarije (dertiende) als in België (zestiende) buiten de punten.

In Zandvoort hoopte hij op meer. "De dag verliep best goed. De rondes die ik aflegde op de harde band verliepen prima. We waren ons aan het verbeteren en ik had het gevoel dat we competitief zouden zijn. Het is jammer voor het team dat de plannen nu weer veranderen. Het is een mooie kans voor Liam."

Ricciardo wil geen risico nemen in revalidatietraject

Het is nog onduidelijk wanneer Ricciardo weer in actie kan komen. Volgende week wacht al de Italiaanse Grand Prix, zoals de kalender sowieso boordevol is, met na Zandvoort vier Grands Prix tot en met 8 oktober. "Natuurlijk wil ik er snel weer bij zijn, maar we moeten alles wel op de goede manier doen."

Het weekend in Zandvoort gaat zaterdag verder met de derde vrije training (11.30 uur) en de kwalificatie (15.00 uur).