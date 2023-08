Wie kan iets uitrichten tegen Verstappen in Zandvoort? Mercedes komt in de buurt

Het is geen verrassing dat Max Verstappen en zijn Red Bull de te kloppen combinatie is op Zandvoort. Zoals altijd is ook bij de Grand Prix van Nederland de vraag wie de eerste achtervolger is. Mercedes heeft de beste papieren.

De kwalificatie op zaterdag is dé kans voor de concurrentie om nog iets uit te richten, zoals Lewis Hamilton liet zien met zijn pole in Hongarije. "Red Bulls voordeel is vooral in de races heel groot. Op zaterdag zit het dichter bij elkaar", vertelde zijn teamgenoot George Russell.

Vorig seizoen kwam Charles Leclerc tot op 0,020 seconden van Verstappen in de strijd om poleposition. Het zijn gaten waarvan de concurrentie in de race alleen maar kan dromen.

Een blik op de rondetijden in de belangrijke tweede vrije training leert dat Mercedes op racetempo wel enigszins in de buurt komt. De gemiddelde tijd van Hamilton en Russell (1.16,5) op de mediumbanden kwam aardig in de buurt van de Red Bulls. Deze was althans gelijk aan die van Sergio Pérez.

Verstappen reed alleen een long run op de softbanden en was daarmee gemiddeld drie tienden per ronden sneller dan Lando Norris in de McLaren. Teamgenoot Oscar Piastri crashte en reed daarom geen racesimulatie. Aston Martin kwam met Fernando Alonso ook aardig in de buurt, maar die reed weer op de harde banden.

'Beste vrijdag van het jaar'

Een enorm goed beeld van de verhoudingen is er dus nog niet, als is er wel wat optimisme bij Mercedes. "Vanaf de eerste ronde voelde het alsof we iets hadden om op voort te borduren", was Hamilton enthousiast. "De auto voelt hier heel competitief, dus dat moeten we vast zien te houden."

"Onze racepace ziet er sterk uit en er is ook nog veel potentie voor de kwalificatie", vulde Russell aan. "Dit was zeker een van onze beste vrijdagen dit jaar, dus ik ben optimistisch over de rest van het weekend."

Het viel Verstappen op dat McLaren "op elke band sterk was". Norris was in de tweede training zelfs sneller over een ronde, al bleef de WK-leider vol vertrouwen voor de kwalificatie op zaterdag. Maar het is duidelijk dat McLaren ook na de zomerstop in het groepje direct achter Red Bull zit.

Sowieso zit het veld iets dichter bij elkaar als er met veel downforce wordt gereden, zoals op Zandvoort. Het circuit is bovendien kort, wat de verschillen nog kleiner maakt. Daarom is Verstappen weliswaar favoriet voor pole, maar is die strijd geen uitgemaakte zaak.

Verstappen is favoriet voor pole, maar de gaten zijn klein. Foto: Getty Images

Ferrari lijkt af te haken

Ferrari zit dit jaar niet bij het clubje belagers. Dat team gebruikt steeds meer trainingen als voorbereiding op 2024 en kampt met een bekend euvel op Zandvoort: weinig grip aan de voorkant. Dat is iets wat ingebakken zit in het concept van de Italianen en ze op bepaalde circuits flink dwarszit. Zandvoort is een van die circuits.

Een van de verrassingen was Williams, dat in beide trainingen sterk voor de dag kwam. Alexander Albon hield een slag om de arm. "We hebben dit eerder gezien, en weten niet wat iedereen om ons heen doet. Maar de auto voelde meteen goed. Het is wel een verrassing."