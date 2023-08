Verstappen op details na dik tevreden over trainingen in Zandvoort

Max Verstappen moest vrijdag in de tweede vrije training de snelste tijd aan Lando Norris laten, maar kijkt desondanks met veel vertrouwen vooruit naar zijn weekend als thuisfavoriet in Zandvoort. Op enkele details na verliep alles naar wens.

"In de tweede vrije training was het soms lastig om een vrij rondje te vinden, want je rijdt hier steeds tussen de andere auto's. Maar verder verliep het soepel", zei de Nederlander na afloop.

"Er zijn wel wat dingen die we nog willen verbeteren aan de auto, en we hebben ook al het een en ander geprobeerd", vertelde Verstappen. "Maar over het algemeen ging het best goed. Ook in de langere runs gedroeg de auto zich prima."

Verstappen was niet verbaasd over de snelheid die McLaren liet zien. "Die zagen er goed uit op elke band. We weten dat sommige teams zeker in de kwalificatie de strijd met ons kunnen aangaan. Maar daar komen we morgen wel achter."

Hoewel Verstappen in de bochten met mediumsnelheid nog ontevreden was over de balans, kijkt hij met een goed gevoel naar zijn polekansen in de kwalificatie. "Er zit veel potentie in de auto. We moeten gewoon nog wat dingen finetunen en dan heb ik er vertrouwen in dat we zaterdag een goede dag hebben."

'Zat te dicht op de auto voor me'

De Nederlander beleefde nog wel een klein momentje door zich te verremmen in de Hans Ernst-bocht. "Ik denk dat ik te dicht op de auto voor me zat, maar wilde toch kijken of ik laat kon remmen", verklaarde Verstappen. "Je wil dan natuurlijk niet spinnen, dus ik ben zo snel mogelijk door de grindbak gereden."