Ricciardo loopt breuk op bij crash in Zandvoort, Lawson debuteert als vervanger

Daniel Ricciardo heeft een breuk aan zijn middenhandsbeentje opgelopen bij zijn crash in tweede vrije training van de Grand Prix van Nederland. De Australiër komt niet meer in actie in Zandvoort en wordt vervangen door de Nieuw-Zeelander Liam Lawson.

De 34-jarige Ricciardo eindigde na tien minuten bij de Hugenholtzbocht in de bandenstapel. De AlphaTauri-coureur leek te schrikken van Oscar Piastri die enkele momenten eerder was gecrasht. Over de boordradio gaf Ricciardo al aan dat hij veel last van zijn pols had.

Ricciardo kreeg na zijn crash direct een mitella en werd vervoerd naar een ziekenhuis in Haarlem. De achtvoudig Grand Prix-winnaar verving eerder dit seizoen Nyck de Vries bij het zusterteam van Red Bull.

Liam Lawson is in Zandvoort aanwezig als reserverijder bij Red Bull. De 21-jarige Nieuw-Zeelander, die uitkomt in het Japanse Super Formula-kampioenschap, beschikt al over een superlicentie waarmee hij in de Formule 1 mag rijden. Hij maakt zijn debuut in de koningsklasse.

Daniel Ricciardo arriveert bij een ziekenhuis in Haarlem. Foto: NU.nl

De Vries was ook een optie als vervanger

Hoewel De Vries nog steeds onder contract staat bij Red Bull, was het vrijwel uitgesloten dat hij zou worden ingezet als vervanger van Ricciardo. De coureur uit Sneek is dit weekend ook niet aanwezig in Zandvoort.

Het is nog onbekend hoelang Ricciardo uit de roulatie is. Volgend weekend staat de Grand Prix van Italië al op het programma. Afhankelijk van de ernst kan een polsbreuk zes weken gips vergen.

Max Verstappen eindigde achter de verrassend snelle Lando Norris als tweede bij de tweede vrije training in Zandvoort. Het Grand Prix-weekend wordt zaterdag om 11.30 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag is op datzelfde tijdstip de race.