Norris verrassend sneller dan Verstappen in tweede vrije training GP Nederland

Lando Norris heeft vrijdag verrassend de snelste tijd genoteerd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland. De McLaren-coureur was in Zandvoort nipt sneller dan thuisrijder Max Verstappen en Williams-coureur Alexander Albon.

De 23-jarige Norris kwam in de Noord-Hollandse badplaats tot een tijd van 1.11,330. Daarmee was hij 0,023 seconden rapper dan Verstappen, die in de eerste ronde nog het snelst was. Albon gaf 0,269 seconden toe op de tijd van Norris.

Verstappen leek tijdens de tweede training nog een beetje zoekende. De tweevoudig wereldkampioen gaf over de boordradio meerdere keren aan dat hij niet tevreden was over de afstelling van zijn auto.

Aan het begin van de sessie werd Verstappen tijdens een snelle ronde gehinderd door Nico Hülkenberg. Dat incident wordt later op vrijdag nog door de stewards onderzocht.

Achter de top drie eindigde Lewis Hamilton als vierde en AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda als vijfde. Pierre Gasly klokte de zesde tijd, voor Sergio Pérez (zevende), Lance Stroll (achtste), Valtteri Bottas (negende) en Fernando Alonso (tiende).

Ricciardo mogelijk geblesseerd na crash

De tweede vrije training in Zandvoort verliep niet zonder incidenten. Na zo'n tien minuten werd de sessie stilgelegd door crashes van Oscar Piastri en Daniel Ricciardo. McLaren-coureur Piastri ging in de fout in de Hugenholtzbocht en knalde in de bandenstapel. AlphaTauri-rijder Ricciardo leek te schrikken van de geparkeerde Australiër en strandde eveneens in de kombocht.

Hoewel beide coureurs zelfstandig uit hun auto konden stappen, gaf Ricciardo aan dat hij door de klap last had van zijn hand. Het is nog onduidelijk of die blessure gevolgen heeft voor de rest van zijn weekend.

Het Grand Prix-weekend in Zandvoort gaat zaterdag om 11.30 uur verder met de derde vrije training. Om 15.00 uur is de kwalificatie en op datzelfde tijdstip is zondag ook de race. WK-leider Verstappen won sinds de terugkeer van de Grand Prix van Nederland in 2021 beide de races.

De uitslag van de tweede vrije training voor de GP van Nederland Lando Norris (McLaren) - 1.11,330 Max Verstappen (Red Bull) +0,023 Alexander Albon (Williams) +0,269 Lewis Hamilton (Mercedes) +0,308 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +0,390 Pierre Gasly (Alpine) +0,436 Sergio Pérez (Red Bull) +0,487 Lance Stroll (Aston Martin) +0,505 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,527 Fernando Alonso (Aston Martin) +0,533