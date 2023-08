Racefanaten die de afgelopen decennia naar Zandvoort zijn geweest, hebben zijn vertrouwde stem ongetwijfeld gehoord. René de Boer is al jaren een van de speakers op Circuit Zandvoort en doet dit jaar voor het eerst verslag van de Grand Prix van Nederland.

De laatste twee jaar kon De Boer (rechts op de foto) tijdens de Formule 1 niet aanwezig zijn in Zandvoort, omdat hij verplichtingen had bij DTM-races in Oostenrijk. Daar is hij lid van het mediateam en was hij het aanspreekpunt voor journalisten.

"Bij de Formule 1-races in Zandvoort had ik in mijn kantoor in Oostenrijk twee beeldschermen. Eén voor de DTM en één voor de beelden uit Zandvoort", vertelt De Boer in gesprek met NU.nl.

"En iedereen die binnenkwam en de beelden uit Zandvoort zag, reageerde superenthousiast. De mensen vonden het geweldig. Maar ergens dacht ik toen wel - hoe leuk ik Oostenrijk en de DTM ook vind - dat ik heel graag in Zandvoort had willen zijn."

Uiteindelijk kwam het toch nog goed, want dit jaar ben je wél speaker op Zandvoort.

"Ja, klopt. En ik vind het supergaaf. Dit is de bekroning van alles. Speaker is niet mijn hoofdactiviteit. Ik ben in principe schrijvend journalist. Maar dat ik nu speaker mag zijn op Zandvoort, de plek waar het voor mij allemaal begonnen is, is natuurlijk het gaafste wat er is."

Had je verwacht dat de Formule 1 ooit nog zou terugkeren naar Zandvoort?

"Ik had het gehoopt, maar verwacht had ik het in alle eerlijkheid niet. Uiteindelijk gaan er dingen lopen en hebben we met prins Bernhard iemand die letterlijk en figuurlijk gas geeft op het circuit. Toen kwamen de successen van Max Verstappen en sloten andere partijen zich aan. Terwijl iedereen riep dat het niet kon, werd het toch steeds realistischer en nu zitten we hier. Toen ik vandaag onderweg was naar het circuit, kreeg ik gewoon meerdere keren kippenvel."

Max wilde vroeger al over alles meer weten. Daar zag je zijn leergierigheid.

René de Boer, speaker Circuit Zandvoort

Voor De Boer begon zijn autosportavontuur bij de zogeheten openingsraces in maart 1990. Hij werkte destijds voor een lokale krant en ging naar Zandvoort met zijn vader, die in dienst was van Citroën Nederland. Daar zag hij de Citroën AX Cup, waaraan een jonge coureur uit zijn buurt meedeed: Tom Coronel.

"Naast mijn studie was dat een soort bijbaantje voor mij. Voor de volgende race had ik voor mezelf bedacht dat ik wat zou gaan schrijven over coureurs uit onze regio. Ik heb toen een perskaart aangevraagd. Het tweede race-evenement waar ik bij was, heb ik meteen als journalist bezocht en dat heb ik daarna altijd gedaan. Inmiddels ben ik op 106 circuits in 27 landen geweest. Ik heb Tom Coronel zijn hele loopbaan gevolgd en Max Verstappen vanaf het allereerste begin meegemaakt."

Waar en wanneer kwam je Max voor het eerst tegen?

"De eerste keer dat ik Max leerde kennen was in 2008. Toen kwam hij met zijn vader mee en was ik PR-manager van Van Merksteijn Motorsport, het team waarmee Jos Verstappen langeafstandsraces reed. Het was de eerste race van het seizoen in Barcelona. Ik begroette Jos in de pitsstraat. Hij had een klein jochie bij zich en dat was Max Verstappen."

"Max kwam toen al heel vaak mee en hij wilde altijd al alles horen. Hij wilde bij alle besprekingen zijn en alle data zien. Hij wilde over alles meer weten. Daar zag je al zijn leergierigheid. Later, toen hij in de Formule 3 kwam, heb ik hem ook het hele seizoen gevolgd. Ik deed bij de Formule 3 in die tijd ook alle interviews. Ik was bij zijn eerste overwinning, ik was speaker toen hij de Masters in Zandvoort won en ik was ook bij de races in Macau. Dat was een heel mooie tijd."

De Grand Prix van Nederland keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Foto: ANP

Tussen al zijn andere autosportwerkzaamheden door was De Boer ook regelmatig het geluid bij grote evenementen op Zandvoort en andere circuits. Dat hij überhaupt speaker werd, hing van toevalligheden aan elkaar.

"Tijdens een raceweekend in Duitsland in 1997 was er iemand ziek geworden. Het ging om de Duitse Citroën Saxo Cup. Ik spreek ook vloeiend Duits en ze wisten door mijn werkzaamheden dat ik redelijk goed gebekt ben. De oorspronkelijke speaker had een voedselvergiftiging opgelopen en vroeg of ik hem wilde vervangen. Ik kende alle rijders en wist het verhaal wel een beetje te vertellen."

"Waar ik normaal naar een scherm keek en opschreef wat ik zag, schreef ik het nu niet op, maar vertelde ik het in plaats daarvan door de microfoon. Dat is het trucje in feite. Blijkbaar vonden ze het goed, want ik ben daarna nog veel vaker gevraagd."

In hoeverre moet je dingen voorbereiden als speaker?

"Een heleboel dingen kun je niet voorbereiden. Het heeft geen enkele zin om van tevoren te gaan bedenken wat je gaat vertellen als er dit of dat gebeurt. Nee, dat komt gewoon spontaan. Kijk, je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je wat te vertellen hebt. Zoals een achtergrondverhaal voor als er een rode vlag is en je twintig minuten moet volpraten. Dan komt er wel wat, want ik praat graag en doe dat graag over autosport. Dus dat is een goede combinatie."

René de Boer schudt Jos Verstappen de hand in de pitsstraat van Circuit de Barcelona-Catalunya. Rechts een jonge Max Verstappen. Foto: NU.nl

"In de afgelopen dagen heb ik als voorbereiding op de Grand Prix natuurlijk wel mijn tijd besteed aan het samenstellen van gegevens en data. Je kunt alles online vinden, maar ik ben wel een beetje van de oude stempel. Dat ik graag iets op papier heb, waar ik zelf wat aantekeningen op kan maken en doorheen kan bladeren. In een volgorde waarin ik dat logisch vind en dat ik het snel kan vinden als ik aan het praten ben."

Wat zijn je mooiste herinneringen aan Zandvoort?

"Ik heb Jos en Max Verstappen de Masters zien winnen. Bij Max was ik dus ook speaker. Maar ik was ook bij de eerste Masters in 1991 aanwezig toen David Coulthard won. Dat was op de trouwdag van mijn ouders, weet ik nog. Er waren ook Formule 1-demonstraties en Tom Coronel zat in een Formule 1-auto van McLaren."

"Verder heb ik alle DTM-races meegemaakt hier in Zandvoort; Christijan Albers zien winnen in 2003 voor eigen publiek. Toen zaten hier 70.000 mensen in de duinen voor een DTM-race en zagen we ook een zee van oranje. En de A1GP met Jeroen Bleekemolen, die op het laatste moment moest instappen en als vervanger van Jos Verstappen ook nog bijna die race won."