Verstappen begint GP-weekend Zandvoort goed met snelste tijd in eerste training

Max Verstappen is zijn thuisrace in Zandvoort vrijdag goed begonnen. De Nederlander klokte op het duinencircuit de snelste tijd in de eerste vrije training. Fernando Alonso reed achter de WK-leider de tweede tijd, gevolgd door Lewis Hamilton.

Verstappen begon de training met een paar reeksen op de harde banden. De thuisfavoriet had daarop al de snelste tijd in handen, tot andere coureurs met de softbanden de baan op gingen.

Terwijl Verstappen lang in de pitbox stond, kwamen andere coureurs bovenaan de tijdenlijst. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez bijvoorbeeld, en Logan Sargeant in de Williams. Het was wachten op de run op softs van Verstappen.

Maar eerst kwam er een onderbreking. Met nog twintig minuten op de klok zorgde Nico Hülkenberg voor de eerste rodevlagsituatie van het weekend.

De 35-jarige Duitser schoof in de voorlaatste bocht met zijn Haas de grindbak in. Met een grote kraan werd zijn auto vrij snel achter de vangrail getakeld, waarna de coureurs weer verder konden. Hülkenberg komt dit weekend voor het eerst met de Formule 1 in actie op Zandvoort.

1:27 Afspelen knop Rode vlag nadat Nico Hülkenberg de muur in rijdt

Verstappen op softs meteen de snelste

Terwijl Hülkenberg van de baan schoot, was Hamilton net bezig met een snelle poging op softs. Verstappen deed dat pas nadat de baan weer was vrijgegeven en klokte meteen een 1.11,853. Daarmee was hij 0,278 seconde sneller dan Alonso en 0,373 seconde rapper dan Hamilton. Pérez moest uiteindelijk bijna een halve seconde toegeven op zijn teammaat en werd vierde.

Opvallend waren de snelle tijden van de Williams-coureurs. Alexander Albon werd vijfde, terwijl Sargeant uiteindelijk de zevende tijd noteerde. De Ferrari-coureurs ontbraken in de top tien. Charles Leclerc en invaltalent Robert Shwartzman reden niet op softs en werden respectievelijk zestiende en negentiende. In de tweede training stapt Carlos Sainz weer in bij de Scuderia.

De tweede vrije training begint om 16.00 uur