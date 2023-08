Leclerc: 'Red Bull voor 2026 bijhalen wordt heel moeilijk'

Ferrari gaat het wel proberen, maar volgens Charles Leclerc wordt het voor zijn team heel lastig om het dominante Red Bull voor de grote regelwijziging van 2026 weer echt partij te bieden.

Terwijl Max Verstappen de zeges aaneenrijgt, staat Leclerc al ruim een jaar droog. De Monegask ziet wel dat zijn team onder leiding van Fred Vasseur probeert goede techneuten weg te halen bij andere teams.

"We hebben al goede mensen in het team. Maar als er andere mensen bij komen, geeft dat misschien wel een andere kijk op de zaak", verklaarde Leclerc donderdag in Zandvoort. "Maar we hebben hoe dan ook tijd nodig om weer op een winnend niveau te komen."

Red Bull ligt een straatlengte voor op de groep achtervolgers, waartoe Ferrari ook behoort. Leclerc is realistisch over dat gat: dat is te kolossaal om in korte tijd te dichten.

"Red Bull heeft een zeer grote marge. En het wordt heel moeilijk om ze bij te halen voor de grote regelwijziging in 2026", verwees hij naar het seizoen waarin het motorenreglement op de schop gaat. Dan krijgt Red Bull bijvoorbeeld een eigen motor, die de renstal in samenwerking met Ford ontwikkelt.

Tot die tijd moet Leclerc het met zijn Ferrari opnemen tegen de succesvolle combinatie van Verstappen en Red Bull. Hij kent de grote zwakte.

Qua racetempo ligt Red Bull mijlenver voor

"Het is anders dan andere dominante fases die je in het verleden hebt gezien. In de kwalificatie zitten we er wel dichtbij. Normaal zie je een dominant team sterk zijn in de kwalificatie en de race. Nu zie je dat de voorsprong van Red Bull in de races nog veel groter is dan in de kwalificatie", legde de vijfvoudig GP-winnaar uit. "Daarom zijn we zo hard bezig met de racepace, want Red Bull ligt daarmee mijlenver voor."

In de fabriek in het Italiaanse Maranello wordt volop doorgewerkt om de wispelturige auto te verbeteren. "Er komen in de volgende paar races ook wat updates aan die ons vooruit kunnen helpen. Deze auto blijft ons steeds verrassen. Een kleine verandering kan zomaar een hele grote impact hebben. Hopelijk pakt dat deze keer goed uit."

Ondertussen trekt teambaas Vasseur dus volop aan mensen die nu werkzaam zijn bij andere teams. Ferrari loopt wel aan tegen het concurrentiebeding dat veel techneuten in hun contract hebben. Vaak is een directe overstap daardoor onmogelijk. Toch blijft Leclerc vertrouwen houden in de koers die de Scuderia heeft uitgezet.

"Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt. Of dat in een paar maanden of een paar jaar gebeurt, is lastig te zeggen. Ik hoop niet drie jaar", zei de Monegask lachend. "Maar ik weet zeker dat we de juiste aanpak hebben. Er komen nieuwe mensen naar het team. Er is echt een plan om onszelf te versterken. Ik geloof in Freds visie. Maar hoelang het duurt, weet ik niet."

'Nog tijd zat' voor gesprek over contractverlenging

Of Leclerc in 2026 zelf nog bij Ferrari rijdt, is ook onduidelijk. Eind 2025 loopt zijn huidige contract met de renstal af. Gesprekken over een nieuwe overeenkomst moeten nog worden gevoerd.

"Er is nog geen deal, maar voor het einde van het seizoen zullen er wel gesprekken komen", zei Leclerc schouderophalend. "Ik heb geen haast: er is nog anderhalf jaar. Het einde komt wel dichterbij, maar we hebben nog tijd zat. Als ik me zorgen zou maken, was ik er zelf wel over begonnen. We hebben het er nu gewoon nog niet over."

Zoeken naar consistentie in strijd om tweede plaats

Leclerc wil zich met Ferrari eerst mengen in de strijd om de tweede plaats. Ook op dit vlak kan hij de grote zwakte van zijn team duidelijk aanwijzen, al kampt niet alleen Ferrari daarmee.

"Iedereen achter Red Bull is heel inconsistent. De ene race is het McLaren dat op het podium komt, de andere race wij of Mercedes. Als we een manier vinden om wel consistent te zijn, dan hebben we meteen goede papieren in de strijd tegen deze teams. Daar moeten we onszelf nu mee bezighouden. Red Bull komt later wel."